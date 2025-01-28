Güney Kore'de yolcu uçağı alev aldı: 169 yolcu ve 7 mürettebat tahliye edildi
Güney Kore'nin Busan kentindeki Gimhae Havalimanı'nda Hong Kong'a gitmek üzere yola çıkan bir yolcu uçağı alev aldı. Uçakta bulunan 176 yolcu ve mürettebatın tamamı tahliye edildi. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Güney Kore'nin yerel haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Busan kentindeki Gimhae Havalimanı'nda Hong Kong'a gitmek üzere yola çıkan bir uçak alev aldı.
Acil durum üzerine uçakta bulunan 169 yolcu ve 7 mürettebatın tamamı tahliye edildi, olayda can kaybı yaşanmadı.
İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
GÜNEY KORE'NİN EN ÖLÜMCÜL UÇAK KAZASI
Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu yolcu uçağı Muan Havalimanı'nda pistten çıkarak duvara çarpmıştı.
Kazada uçakta bulunan 181 kişiden 179'u hayatını kaybetmişti.Yalnızca uçağın kuyruk bölümünde bulunan 2 mürettebat üyesi kurtulmayı başarmıştı.
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