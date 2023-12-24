Güney Kore'deki akvaryumda hapis: Beluga cinsi balinanın serbest kalması için mücadele devam ediyor

VAHŞİ DOĞADA ÖMÜRLERİ 50 YILA ULAŞIYOR



Bellu, 2016 yılında henüz sadece 5 yaşındayken öldü. Belli, yıllar sonra 2019'da 12 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Beluga balinalarının vahşi doğada ortalama yaşam beklentisi 35 ila 50 yıl arasında.



Onların ölümleri, Güney Koreli hayvan hakları aktivistlerinin tepkilerine yol açtı ve bu da şirketin harekete geçmesine neden oldu. Şirket 2019'da Bella'yı serbest bırakacağına söz verdi.



Ancak neredeyse 2024 olmasına rağmen, 4 yıldan fazla bir süre geçti ve Bella sergilenmeye devam ediyor. Bella hala akvaryumda sergileniyor ve serbest bırakılacağı tarih açıklanmadı.



Balina, arkadaşlarının tanklarında ölmesinin ardından stres belirtileri göstermeye başladı. Kaydedilen videolarda onun küçük daireler çizerek döndüğü ve su yüzeyinin yakınında kayıtsızca yüzdüğü görülüyor.



"KALACAK BAŞKA YERİ YOK"



Akvaryumun sahibi şirketin sözcüsü, Bella'nın "sağlığının iyi" olduğunu ve şu anda "yeni bir deniz ortamına" hazırlanmak için eğitim gördüğünü söyledi.



Sözcü, neden hâlâ sergilendiğinin sorulması üzerine, "Bu noktada onun kalacak başka yeri yok." ifadelerini kullandı.



Deniz biyoloğu Valeria Vergara, beluga balinaları kadar zeki ve sosyal açıdan karmaşık herhangi bir türün esaret altında mutlu olamayacağını öne sürüyor.

Vergera, "Özgür iradeleri olmadığı ve zihinsel uyarımdan yoksun oldukları için esaret altında acı çekiyorlar. Ayrıca doğal davranışlarının çoğunu gerçekleştiremiyorlar.” ifadelerini kullandı.

