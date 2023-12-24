Güney Kore'deki akvaryumda hapis: Beluga cinsi balinanın serbest kalması için mücadele devam ediyor

Güney Kore'deki büyük bir alışveriş merkezinin alt katında yer alan beton duvarlı ve yapay kayalardan oluşan bir tank, yaklaşık 10 yıldır dişi belugaya ev sahipliği yapıyor.
Balinanın, 2013 yılında Rus sularında yakalanıp Güney Kore'deki akvaryuma satıldığında yaklaşık 2 yaşında olduğuna inanılıyordu.
Bella isimli dişi balinaya, Belli ve Bellu adlı iki erkek beluga eşlik ediyordu. Bin 224 tonluk bir tankta bulunan üçlü, genellikle ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor ve parlak mavi suda dalış yaparken ve dönerken görülüyordu.
Amerikan yunus aktivisti Helene O'Barry,"Bu karizmatik memelileri yakalayıp deniz parklarına ve akvaryumlara satmak gerçekten çok kazançlı bir iş." ifadelerini kullandı. O'Barry, "İzleyiciler bu canlılara bakıp birkaç dakikalık eğlencenin bu kadar zulmü haklı gösterip göstermediğini kendilerine sorana kadar sömürü asla durmayacak." dedi.
VAHŞİ DOĞADA ÖMÜRLERİ 50 YILA ULAŞIYOR
Bellu, 2016 yılında henüz sadece 5 yaşındayken öldü. Belli, yıllar sonra 2019'da 12 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Beluga balinalarının vahşi doğada ortalama yaşam beklentisi 35 ila 50 yıl arasında.
Onların ölümleri, Güney Koreli hayvan hakları aktivistlerinin tepkilerine yol açtı ve bu da şirketin harekete geçmesine neden oldu. Şirket 2019'da Bella'yı serbest bırakacağına söz verdi.
Ancak neredeyse 2024 olmasına rağmen, 4 yıldan fazla bir süre geçti ve Bella sergilenmeye devam ediyor. Bella hala akvaryumda sergileniyor ve serbest bırakılacağı tarih açıklanmadı.
Balina, arkadaşlarının tanklarında ölmesinin ardından stres belirtileri göstermeye başladı. Kaydedilen videolarda onun küçük daireler çizerek döndüğü ve su yüzeyinin yakınında kayıtsızca yüzdüğü görülüyor.
"KALACAK BAŞKA YERİ YOK"
Akvaryumun sahibi şirketin sözcüsü, Bella'nın "sağlığının iyi" olduğunu ve şu anda "yeni bir deniz ortamına" hazırlanmak için eğitim gördüğünü söyledi.
Sözcü, neden hâlâ sergilendiğinin sorulması üzerine, "Bu noktada onun kalacak başka yeri yok." ifadelerini kullandı.
Deniz biyoloğu Valeria Vergara, beluga balinaları kadar zeki ve sosyal açıdan karmaşık herhangi bir türün esaret altında mutlu olamayacağını öne sürüyor.
Vergera, "Özgür iradeleri olmadığı ve zihinsel uyarımdan yoksun oldukları için esaret altında acı çekiyorlar. Ayrıca doğal davranışlarının çoğunu gerçekleştiremiyorlar.” ifadelerini kullandı.
VAHŞİ DOĞAYA UYUM SAĞLAMASI ÇOK ZOR
Tutsak bir balinayı, özellikle de bu kadar genç yaşta yakalanan bir balinayı serbest bırakmak kolay değil.
Bella gibi bir balinanın vahşi doğada hayatta kalması pek mümkün değil. Yavru belugalar her şeyi annelerinden öğreniyorlar. Bella hayatta kalmak için ihtiyaç duyacağı bilgi ve becerilere sahip değil. Neyle besleneceğini veya nereye göç edeceğini bilmiyor. Diğer beyaz balinalarla iletişim kuramayabilir.
Aktivistler dünya genelinde 300 beluganın esaret altında olduğunu tahmin ediyor.
Yıllardır ülkelerin vahşi hayvanlarla ilgili faaliyetleri yasaklamak için harekete geçmesiyle küresel bazı değişiklikler yaşansa da, balinalar gibi vahşi hayvanların sergilenmesi konusunda sektör çapında bir fikir birliğine varılamadı.
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