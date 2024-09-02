Güney Kore'deki deepfake krizi: Telegram'a soruşturma açıldı

Güney Kore polisi, mesajlaşma uygulaması Telegram'da işlenen çevrimiçi cinsel suçlar nedeniyle soruşturma başlattı. Ulusal Soruşturma Ofisi'ne göre soruşturma, uygulamanın cinsel içerikli deepfake içeriklerin dağıtımına destek verip vermediğini araştırmaya odaklanacak. Bu adım, Telegram sohbet odalarında Güney Koreli kadınlara ait cinsel içerikli deepfake görüntülerin yayılmasının ardından atıldı.

Güney Kore'deki deepfake krizi: Telegram'a soruşturma açıldı

Yonhap haber ajansının üst düzey bir polis yetkilisine dayandırdığı habere göre, Güney Koreli yetkililer, mesajlaşma platformu hakkında soruşturma başlattı.

Geçtiğimiz günlerde Bir Telegram kanalında en az 220 bin üyenin, değiştirilmiş cinsel içerikli görüntü ve videolar oluşturup paylaştığı ortaya çıkarılmıştı.

Güney Kore alarmda: Deepfake pornografisi yayılıyor

Güney Kore alarmda: Deepfake pornografisi yayılıyor

Haberi Görüntüle

GÜNEY KORE'DEN İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Ulusal Soruşturma Ofisi, soruşturmanın uygulamanın cinsel içerikli deepfake içeriklerin dağıtımına destek verip vermediğini araştıracağını açıkladı.

Güney Koreli yetkililer, cinsel içerikli deepfake içeriklerle mücadelede ve diğer sosyal medya platformlarından iş birliği çağrısında bulundu.

GENÇ KADINLAR HEDEFTE

Bu adım, Telegram sohbet odalarında Güney Koreli kadınlara ait cinsel içerikli deepfake görüntü ve videolarının yayılmasının ardından atıldı.

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, kurbanların ve faillerin çoğunun küçük yaşta olduğunu açıklamıştı. medyası, kurbanlar arasında üniversite öğrencileri, öğretmenler ve askeri personelin de bulunduğunu bildirmişti.

Güney Kore'deki deepfake porno skandalı hakkında ne biliyoruz?

Güney Kore'deki deepfake porno skandalı hakkında ne biliyoruz?

Haberi Görüntüle

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Şirket daha önce yasadışı pornografi de dahil olmak üzere zararlı içerikleri aktif olarak denetlediğini öne sürmüştü.

Şirketten yapılan açıklamada, "Moderatörler, platformun herkese açık kısımlarının proaktif bir şekilde izlenmesi, gelişmiş araçları ve kullanıcı raporlarının bir kombinasyonunu kullanarak her gün milyonlarca zararlı içeriği kaldırıyor" denilmişti.

Öne Çıkan Video

Bodrum'da korku dolu anlar: Mega yat motor yata çarptı

DÜNYA HABERLERİ

Harris-Trump cephesinde mezarlık gerilimi: "Kutsal topraklara saygısızlık etti"

Harris-Trump cephesinde mezarlık gerilimi: "Kutsal topraklara saygısızlık etti"

Reisi'nin öldüğü helikopter kazasının nihai raporu açıklandı: Zorlu hava koşulları nedeniyle düşmüş

Reisi'nin öldüğü helikopter kazasının nihai raporu açıklandı: Zorlu hava koşulları nedeniyle düşmüş

Avrupa havalimanlarında sıvı sınırlaması geri döndü

Avrupa havalimanlarında sıvı sınırlaması geri döndü

Kazakistan'da nükleer santral için referandum tarihi belli oldu

Kazakistan'da nükleer santral için referandum tarihi belli oldu

Rusya nükleer silah kullanacak mı? "Batı tırmanışı" nükleer doktrini değiştirebilir

Rusya nükleer silah kullanacak mı? "Batı tırmanışı" nükleer doktrini değiştirebilir

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet Er-Rişk: Gazze'deki 6 esir, İsrail bombardımanında öldü

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet Er-Rişk: Gazze'deki 6 esir, İsrail bombardımanında öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...