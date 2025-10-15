Güney Kore'deki kazada ölenlerin yakınlarından Boeing’e dava

Güney Kore’nin Muan Uluslararası Havalimanı'nda 29 Aralık'ta meydana gelen ve 179 kişinin hayatına mal olan Jeju Air uçak kazası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kazada hayatını kaybeden yolcuların yakınları 737-800 tipi uçağın üretiminde kusur bulunduğu iddiasıyla, üretici firma Boeing’e karşı ABD’de dava açtı.

Mağdur yakınlarını temsil eden üç hukuk firmasından ikisinin dava dilekçesini ABD’nin Washington eyaletindeki Seattle kentinde bulunan King County Üst Mahkemesi’ne sunduğu belirtilirken, ailelerin temsilcisi olan diğer hukuk firmasının da dava hazırlığında olduğu aktarıldı. Dava dilekçesinde 737-800 tipi uçağın piste yaklaştığı sırada birden fazla iniş aksamında arıza meydana geldiğine dikkat çeken kurban yakınlarının, Boeing’in bu teknik arızalardan sorumlu olduğunu ileri sürdüğü belirtildi.



SADECE İKİ KİŞİ KURTULDU



Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçak Güney Kore’nin Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında duramayarak pist bitimindeki duvara çarpmıştı. Kazada 179 kişi hayatını kaybederken, yalnızca 2 kabin görevlisi yaralı olarak kurtulmuştu. Pilotun kulenin yaptığı kuş çarpması uyarısından sonra acil iniş izni istediği ve iniş takımları kapalı şekilde gövde üzerine iniş yaptığı ortaya çıkmıştı.

MOTORLARDA KUŞ ÇARPMASI İZİNE RASTLANMIŞTI

Güney Kore Havacılık ve Demiryolu Kazaları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan ön kaza inceleme raporunda ise, kuş çarpması ihtimaline dikkat çekilerek, "Her iki motor da incelenmiş ve tüyler ile kan lekeleri bulunmuştur" denilmişti. Ayrıca, uçağın motorlarında göçmen bir tür olan Baykal Ördeği DNA'sına rastlandığı kaydedilmişti. Kazanın ardından havayolu güvenliğine yönelik standartları yeniden gözden geçiren Güney Kore, birçok ek güvenlik tedbiri almıştı.