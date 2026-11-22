Güney Kore'deki kopya skandalının ardından Eğitim Bakanı istifa etti
22.11.2026 09:15
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un, Eğitim Bakanı'nın istifasını kabul ettiği bildirildi.
Güney Kore'de vergi muhasebeciliği sınavlarında birinci olan adayın, yapay zeka kullanarak kopya çektiğini itiraf etmesiyle ortaya çıkan skandal, Eğitim Bakanı Choi Kyo-jin'in istifasıyla sonuçlandı.
Güney Kore'de nisan ve temmuz aylarında yapılan vergi muhasebeciliği sınavının her iki aşamasında da birinci olan aday, geçen hafta sonu avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, salona soktuğu minyatür kamerayla soruların fotoğrafını çekerek yapay zekaya gönderdiğini, gelen cevaplara ise cep telefonundan baktığını itiraf etmişti .
ÜNİVERSİTE SINAVINDAN 4 GÜN ÖNCE GELEN KOPYA İTİRAFI BÜYÜK TEDİRGİNLİK YARATMIŞTI
Ülkede Suneung olarak bilinen 9 saatlik üniversite sınavına dört gün kala gelen bu itiraf, bu kritik sınavda da yapay zeka destekli bir kopya skandalının yaşanabileceği yönündeki endişeleri artırmış ve çok geniş güvenlik önlemleri alınmıştı.
Kopya girişimlerini önlemek için, sınav bölgelerindeki kamuya açık Wi-Fi sinyallerini kesmek ve giysi düğmelerinin üzerine etiket yapıştırmak gibi birçok detaylı önlem alınmıştı.
Yılda bir kez düzenlenen Suneung sınavı, prestijli üniversitelere, dolgun maaşlı işlere hatta daha iyi evlilik fırsatlarına açılan bir kapı olarak görülüyor.
Bu kritik sınavda olası kopya girişimlerini önlemek için, sınav bölgelerindeki kamuya açık Wi-Fi sinyallerini kesmek ve giysi düğmelerinin üzerine etiket yapıştırmak gibi birçok detaylı önlem alınmıştı. Eğitim Bakanı Choi Kyo-jin'in, sınav öncesinde yaptığı açıklamalar da kamuoyuna güven verememişti.
“TAM SORUMLULUĞU ÜSTLENEREK İSTİFAMI SUNUYORUM”
AFP'nin haberine göre Choi, X hesabından yaptığı yeni açıklamada, "Sınav herhangi bir büyük olay yaşanmadan tamamlandı ancak sorumlu bakan olarak, sınav öncesinde yeterince hazırlık yapamadığımız yönündeki kamuoyu eleştirilerinden muaf olduğumu düşünmüyorum. Şimdi sınav bitti. Ben de tam sorumluluğu üstlenerek istifamı sunuyorum." dedi.
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un, Eğitim Bakanı'nın istifasını kabul ettiği bildirildi.
Bütün önlemlere rağmen üniversite sınavında elektronik cihazların kullanıldığı 111 kural ihlali tespit edilmişti.
72 yaşındaki bakan, geçtiğimiz pazartesi günü yapılan parlamento oturumunda, "Yetkililerin, sınavda kopya çekmeye çalışacak adayları yakalayabileceğinden emin misiniz?" sorusuna, "Yaşım gereği yakalayabileceğimden emin değilim." yanıtını vermiş ve bu yanıt kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.
Choi, perşembe günü yapılan üniversite sınavından önceki günlerde düzenlenen basın toplantılarına katılmamış, sınav tedbirlerini onun yerine bakan yardımcısı açıklamıştı.
Bütün bu önlemlere rağmen sınav sırasında elektronik cihazların kullanıldığı 111 kural ihlali tespit edilmiş ve bu vakaların neredeyse yarısı, sınava gizlice sokulan cep telefonlarını belirlemek amacıyla hükümet tarafından gönderilen üç acil durum uyarısı sayesinde ortaya çıkarılmıştı.