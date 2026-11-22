Güney Kore 'de nisan ve temmuz aylarında yapılan vergi muhasebeciliği sınavının her iki aşamasında da birinci olan aday, geçen hafta sonu avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, salona soktuğu minyatür kamerayla soruların fotoğrafını çekerek yapay zekaya gönderdiğini, gelen cevaplara ise cep telefonundan baktığını itiraf etmişti .



ÜNİVERSİTE SINAVINDAN 4 GÜN ÖNCE GELEN KOPYA İTİRAFI BÜYÜK TEDİRGİNLİK YARATMIŞTI



Ülkede Suneung olarak bilinen 9 saatlik üniversite sınavına dört gün kala gelen bu itiraf, bu kritik sınavda da yapay zeka destekli bir kopya skandalının yaşanabileceği yönündeki endişeleri artırmış ve çok geniş güvenlik önlemleri alınmıştı.