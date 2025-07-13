Güney Kore’deki tıp öğrencileri 17 aydır devam eden boykota son veriyor

Güney Kore’de bir önceki yönetimin tıp alanındaki reform planlarını protesto etmek amacıyla derslerini boykot eden tıp öğrencileri, eylemlerine son vereceklerini ve okullarına geri döneceklerini açıkladı. Yeni Başbakan Kim Min-seok, bu kararı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.



Bloomberg haber sitesinin haberine göre, tıp öğrencileri birliği, 12 Temmuz Cumartesi günü bir açıklama yaparak derslerine devam etme kararı aldıklarını duyurdu.



Bu durumun ülkedeki sağlık sisteminde yaşanan krize olası bir çözümü de beraberinde getirebileceği değerlendirilirken, Başbakan Kim, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Kim, bugün Facebook hesabında paylaştığı açıklamasında, “Bu, ileri doğru atılmış önemli bir adım” ifadelerini kullandı.



BOYKOT, YOON DÖNEMİNDE BAŞLAMIŞTI



Tıp öğrencilerinin protesto ve boykot eylemleri, sıkıyönetim ilanı dolayısıyla daha sonra iki kez tutuklanacak olan eski devlet başkanı Yoon Suk Yeol’un döneminde patlak vermişti.

Hükümet daha sonra planda değişiklik yapacağına işaret etse de pek çok tıp öğrencisi ve stajyer doktor, tamamıyla okul ve hastanelere dönmüş değildi.



Buna göre, Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti. Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat 2024’te başta başkent Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle eylemler yapmış, binlerce stajyer doktor da bu süreçte istifasını sunmuştu.



İstifalarını sunan yaklaşık 5 bin stajyer doktora lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı bildirimi yollanmıştı.



Protestolar sürerken 2 bin ek kontenjan, ülkedeki üniversitelere paylaştırılmış, başkent Seul'deki tıp fakültelerine ise ek kontenjan tahsis edilmemişti. Stajyer doktorlara destek veren tıp profesörleri de 25 Mart'ta istifalarını sunmaya başlamıştı.



Dönemin devlet başkanı Yoon, 1 Nisan'daki ulusa sesleniş konuşmasında, artırılan tıp fakültesi kontenjanlarına yönelik protestolara karşı geri adım atmayacaklarını söylemişti.

