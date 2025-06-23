Güney Kore'den 64 yıl sonra dikkat çeken savunma kararı

Güney Kore hükümeti, ordunun daha sıkı denetlenmesine yönelik taleplerin ardından, 60 yılı aşkın bir süredir ilk kez sivil kökenli bir kişiyi savunma bakanı olarak atadı.



Bu gelişme, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un görevden alınmasına yol açan başarısız sıkıyönetim ilanının ardından geldi.



Başkanlık Genel Sekreteri Kang Hoon-sik, düzenlediği basın toplantısında, kıdemli milletvekili Ahn Gyu-back’in “64 yıl sonra savunma bakanlığına getirilen ilk sivil” olduğunu söyledi.



Yeni bakanın özellikle orduyu içine çeken sıkıyönetim sürecine karşı reformlar gerçekleştirmesi bekleniyor.



SAVUNMA BAKANI İÇİN SÖZ VERMİŞTİ



Devlet Başkanı Lee Jae Myung, seçim kampanyası sırasında, sıkıyönetim krizinin ardından kamuoyunda yükselen taleplere yanıt olarak, savunma bakanlığına sivil kökenli bir isim getireceğine söz vermişti.



Eski Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık’ta gerçekleşen başarısız sıkıyönetim girişimi nedeniyle milletvekilleri tarafından görevden alınarak azledilmişti.



Yoon döneminde savunma bakanlığı yapan Kim Yong-hyun, Aralık ayından bu yana tutuklu bulunuyor. Kim’in, sıkıyönetim ilanını Yoon’a önerdiği ve kararnameyi hazırladığı iddia ediliyor.



KUZEY KORE'Yİ GEREKÇE GÖSTERDİLER



Geçmişteki liberal yönetimler de sivil bir savunma bakanı atamaya çalışmış, ancak Kuzey Kore’nin artan nükleer tehdidini gerekçe göstererek bu adımları hayata geçirememişti.



İki Kore arasındaki ilişkiler, eski başkan döneminde ciddi şekilde bozulmuştu.



1950-53 Kore Savaşı bir barış anlaşmasıyla değil, ateşkesle sona erdiği için iki ülke teknik olarak hala savaş halinde.



HOPARLÖR YAYINLARI SONLANDIRILDI



Başkan Lee, Kuzey ile ilişkileri geliştirme ve yarımadadaki gerilimi azaltma sözü verdi. Bu kapsamda, Pyongyang’ın Güney Kore’ye çöp dolu balonlar göndermesine karşılık geçen yıl başlatılan hoparlör yayınlarına son verildi.



Bunun ardından, ertesi gün Kuzey Kore de sınır boyunca yayınladığı garip ve rahatsız edici sesleri durdurdu. Güney Kore Savunma Bakanlığı bu gelişmeyi, “askeri gerilimi azaltmak ve karşılıklı güveni yeniden inşa etmek adına anlamlı bir fırsat” olarak değerlendirdi.