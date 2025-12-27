Güney Kore'den Çin açılımı. Destek arayacak

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, Seul–Pekin ilişkilerini istikrara kavuşturmayı ve ülke ekonomisi için daha öngörülebilir bir dış ortam yaratmayı hedefliyor.



Haziran ayında göreve gelen Lee’nin bu ziyareti, görevdeki bir Güney Kore cumhurbaşkanının 2019’dan bu yana Çin’e yapacağı ilk resmi ziyaret olacak. Ziyaret, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ekim sonunda APEC Zirvesi için Güney Kore’ye gelmesinin ardından, iki ülke arasında diplomatik temasların yeniden hız kazandığını gösteriyor.

KUZEY KORE KONUSUNDA ÇİN'DEN DESTEK ARAYIŞI

Uzmanlara göre Lee, ziyaret sırasında Kuzey Kore ile durmuş olan diyalog sürecini yeniden canlandırmak için Çin’in etkisini kullanmayı amaçlıyor. Seul, özellikle Pyongyang’ı yeniden müzakere masasına çekmek ve ABD–Kuzey Kore ile iki Kore arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmak için Pekin’le ortak zemin arıyor.

Ziyaretin zamanlaması da dikkat çekici. ABD Başkanı Donald Trump’ın nisan ayında Çin’i ziyaret etmesinin planlanması ve bu çerçevede Kim Jong-un ile yeni bir zirve ihtimalinin gündeme gelmesi, Güney Kore açısından kritik bir döneme işaret ediyor.

EKONOMİ DE GÜNDEMDE

Lee’ye Çin ziyaretinde, yaklaşık 200 üst düzey yöneticiden oluşan geniş bir iş heyetinin eşlik etmesi bekleniyor. Bu, Güney Kore’den 2019’dan bu yana Çin’e yapılacak ilk büyük iş dünyası ziyareti olacak.

Tarafların, yapay zekâ, yarı iletkenler, biyoteknoloji, yeşil sanayiler ve yaşlanan nüfusa yönelik ekonomi gibi alanlarda iş birliğini artırması bekleniyor. Uzmanlar, iki ülkenin yüksek teknoloji alanlarında hem rekabet hem de güçlü bir tamamlayıcılık ilişkisi içinde olduğunu ve tam bir “ayrışmanın” gerçekçi olmadığını vurguluyor.

DENGELİ DİPLOMASİ MESAJI

Lee’nin ocak ayında önce Çin’i, ardından Japonya’yı ziyaret edecek olması, Seul’ün bölgede dengeci bir diplomasi izlediği mesajı olarak yorumlanıyor. Uzmanlara göre Güney Kore, Çin ile ilişkileri istikrara kavuştururken, ABD ile ittifakı da korumayı amaçlıyor.