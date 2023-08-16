Güney Kore'den Çin'e çağrı: Kuzey'den kaçanları iade etmeyin

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yung-ho, Kuzey Kore'den Çin'e kaçıp burada tutuklanan kişilerin Kuzey'e iade edilmemesi için işbirliği çağrısında bulundu.

Güney Kore'den Çin'e çağrı: Kuzey'den kaçanları iade etmeyin

Yonhap'ın haberine göre Kim, 'nin başkenti Seul'deki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Çin'e kaçan Kuzey Korelilerin "sığınmacı" olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Kim, 'den Çin'e kaçıp orada tutuklanan kişilerin iade edilmemesi gerektiğini kaydederek "Çin'de tutuklu bulunan Kuzeyliler ve onların (Kuzey'e) zoraki iadesi konularında Çin hükümetine işbirliği çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaçaklara uluslararası standartlara uygun ve insani muamele edilmesinin önemini vurgulayan Kim, bu kişilerin Güney Kore dahil, istedikleri ülkeye gidebilmesi gerektiğini kaydetti.

Kim, Güney Kore'nin ülkeye gelmek isteyen tüm Kuzey Korelileri kabul etmekte istekli olduğunu dile getirdi.

Kuzey Kore İnsan Hakları Veri Merkezi (NKDB) verilerine göre, ülkeye iade edilen 8 bin 148 kaçağın yüzde 98'i Çin tarafından gönderildi.

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