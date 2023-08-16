Güney Kore'den Çin'e çağrı: Kuzey'den kaçanları iade etmeyin

Kaçaklara uluslararası standartlara uygun ve insani muamele edilmesinin önemini vurgulayan Kim, bu kişilerin Güney Kore dahil, istedikleri ülkeye gidebilmesi gerektiğini kaydetti.



Kim, Güney Kore'nin ülkeye gelmek isteyen tüm Kuzey Korelileri kabul etmekte istekli olduğunu dile getirdi.



Kuzey Kore İnsan Hakları Veri Merkezi (NKDB) verilerine göre, ülkeye iade edilen 8 bin 148 kaçağın yüzde 98'i Çin tarafından gönderildi.