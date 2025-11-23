Güney Kore'den G-20'de Berlin Duvarı sorusu

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Güney Afrika'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre Lee, Merz'den Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla başlayan Doğu ve Batı Almanya'nın yeniden birleşme sürecine ilişkin deneyimlerini paylaşmasını istedi.

Göreve geldiği günden bu yana Kuzey Kore ile ilişkileri yeniden başlatmaya çalışan Lee, şunları söyledi: “Almanya'nın bölünmeyi nasıl aştığını ve yeniden birleşmeyi nasıl başardığını öğrenmeliyiz ve biz de bu yolu izlemeliyiz. Güney Kore’nin, Almanya'nın deneyimlerinden öğrenecek çok şeyi var.”

Merz de iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlenmesini umduğunu dile getirdi.

MACRON'LA YAPAY ZEKA VE UZAY KONUŞTU

Lee, Macron ile yaptığı görüşmede de Fransa ile ikili ilişkileri daha da geliştirmeyi temenni ettiğini söyledi. İki ülke arasındaki ikili ilişkileri "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltmeyi isteyen Lee, "Kültür, ekonomi, güvenlik ve ileri teknoloji de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmeyi umuyorum" diye konuştu.

Macron, yapay zeka, uzay ve yenilenebilir enerji gibi çeşitli alanlarda Güney Kore ile işbirliğini genişletmeyi umduğunu kaydetti.

Fransa ile Güney Kore, gelecek yıl diplomatik ilişkilerinin 140. yılını kutlayacak.