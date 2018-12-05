Kyodo ajansının haberine göre, Gwangju şehrindeki Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin, Japonya'nın 1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'ndaki sömürge yönetimi döneminde zorla ve ücretsiz olarak çalıştırılan 3 eski kadın işçiye ve ölen bir işçinin ailesine toplam 470 milyon won (yaklaşık 442 bin dolar) tazminat ödemesine ilişkin verdiği kararı onayladı.



Kararda, haksızlığa uğrayanların yargının önünde haklarını aramasının iki ülke arasında 1965'te imzalanan anlaşmayla sınırlanamayacağı belirtildi.



Karar, geçen hafta şirket hakkında verilen diğer bir tazminat kararının ardından geldi.



Yüksek Mahkeme, geçen hafta Japon şirketin, Japonya'nın Kore Yarımadası'ndaki sömürge yönetimi döneminde zorla ve ücretsiz olarak çalıştırılan 10 Güney Koreliye 80 milyon won ile 150 milyon won (yaklaşık 70 bin dolar ila 134 bin dolar) arasında tazminat ödenmesine karar vermişti.



Mahkemenin kararına tepki gösteren Japon yetkililer ise Güney Kore ile Japonya arasında 1965'te diplomatik ilişkilerin normalleşmesi için yürütülen görüşmeler ve ardından iki ülke arasında imzalanan anlaşmayla Güney Kore'ye verilen hibe, bağış ve kredilerle tazminat konusunun kapandığını savunmuştu.



Kararı "son derece üzücü ve kesinlikle kabul edilmez" olarak niteleyen Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kano, "Karar yalnızca Japon şirketlerine haksız tazminat empoze etmekle kalmıyor, aynı zamanda Japonya ile Güney Kore'nin 1965'teki normalleşmeden itibaren inşa ettiği dostane iş birliğini temelden sarsıyor." ifadelerini kullanmıştı.



Kabine Sekreteri Yoşihide Suga da Güney Kore'den derhal kararın geri çekilmesini, aksi halde Uluslararası Adalet Divanına başvuracaklarını kaydetmişti.



Kararın Güney Kore'deki mahkemelerde devam eden çok sayıda benzer davaya da emsal teşkil edeceği belirtilmişti.



Geçen ay bir başka mahkeme, Japon Nippon Çelik ve Sumitomo Metal Şirketi'ni 4 işçiye toplam 100'er milyon won (yaklaşık 87 bin dolar) tazminat ödemeye mahkum etmişti.

