Güney Kore’den Japonya’ya 200 seyahatle 1 ton altın kaçırdılar

Japonya'nın Chiba eyaletinde yaşayan 53 yaşındaki Jin Tateno ve 45 yaşındaki şirket yöneticisi Jun Sakurai’nin, 2023–2024 yılları arasında Güney Kore'ye yaptıkları yaklaşık 200 seyahatle 1 ton altın getirerek, Japonya’da en az 150 kez satış gerçekleştirdikleri tespit edildi.

VERGİ KAÇIRMA ŞÜPHESİ

Polise göre Tateno, 21 Ağustos 2024’te Tokyo Haneda Havalimanı’ndan 4 kilo altın geçirip 4,68 milyon yen tüketim vergisinden kaçtı.

Sakurai ise ertesi gün 9 kg altını kaçırmaya çalışırken yakalandı ve 10 milyon yenlik vergi kaçırma teşebbüsüyle suçlanıyor.

KAYIP ALTIN ÇANTASI YAKALATTI

Olay, havalimanında bulunan bir çantanın içinden altın çıkarılması üzerine ortaya çıktı. Tateno, çantayı kaybettiğini söyleyerek karakola başvurunca polis şüphelenip olayı araştırdı.

Japonya’da son yıllarda, belirsiz küresel ekonomik ortam nedeniyle altına talebin artması sonucu altın kaçakçılığı vakalarının hızlı şekilde yükseldiği belirtiliyor.