Güney Kore'den Kuzey'e diyalog çağrısı

Seul yönetimi, Kuzey Kore askerlerinin sınırı defalarca ihlal etmesinin ardından çatışmayı önlemek ve gerilimi azaltmak amacıyla Pyongyang'a askeri düzeyde görüşme teklif etti.

Güney Kore'nin Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Kim Hong-chol, bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin bu teklifi resmen ilettiğini duyurdu.

Associated Press (AP) ajansının haberine göre Kim, "Ordumuz, Askeri Sınır Çizgisi’nin (MDL) nasıl güvence altına alınacağını görüşmek, kazara yaşanabilecek çatışmaları önlemek ve askeri gerilimi azaltmak amacıyla Koreler arası askeri yetkililer arasında görüşmeler yapılmasını önermektedir" diye konuştu.

Aynı zamanda Seul'ün ABD güçlerinin de kısmen katılacağı en büyük yıllık saha tatbikatı olan "Hoguk 2025" bugün başladı.

İHLALLERİN NEDENİ KAYIP SINIR İŞARETLERİNİN OLABİLİR

İki Kore arasındaki 248 kilometre uzunluğunda ve dört kilometre genişliğindeki sınır, dünyanın en ağır silahlandırılmış hatlarından biri.

Sınır ve çevresinde yaklaşık 2 milyon mayın bulunduğu tahmin ediliyor. Bölge ayrıca dikenli tel çitler, tank tuzakları ve her iki tarafta muharebe birlikleri tarafından korunuyor.

Güney Kore ordusu, geçen yıldan bu yana sınır savunmasını güçlendirme çalışmaları yürüten Kuzey Kore birliklerinin Askeri Sınır Çizgisi’ni çok sayıda kez ihlal ettiğini ve bu durumlarda uyarı ateşi açıldığını bildiriyor.

Pyongyang ise sınır ihlali iddialarını reddediyor ve adı konulmamış misillemelerde bulunabileceği uyarısı yapıyor.

Bakan Yardımcısı Kim Hong-chol, sınır ihlallerinin muhtemelen tarafların sınır çizgisi hakkındaki farklı görüşlerinden kaynaklandığını belirtti.

Kim, 1950-53 Kore Savaşı'nın sonunda kurulan askeri sınır çizgisi direklerinin birçoğunun zamanla kaybolduğunu ifade etti.

Seul yönetiminin müzakere için yer ve takvim gibi ayrıntıları görüşmeye açık olduğunu belirten Kim, "Kore yarımadasındaki gerilimi azaltmayı ve askeri güveni yeniden tesis etmeyi amaçlayan teklifimize Kuzey'in olumlu ve hızlı bir yanıt vermesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

KUZEY, DİYALOG KAPISINI KAPALI TUTUYOR

Kuzey Kore Kim Jong-un'un ABD Başkanı Donald Trump ile yürüttüğü nükleer diplomasi 2019'da çökmüştü ve Pyongyang'ın, bugünkü çağrıya yanıt verip vermeyeceği belirsizliğini koruyor.

Bazı gözlemciler, Güney Kore'nin bu teklifini, Devlet Başkanı Lee Jae-myung liderliğindeki liberal hükümetin Pyongyang ile iletişim kanallarını yeniden açma çabalarının bir parçası olarak görüyor.

Fakat Kim Jong-un’un kız kardeşi ve üst düzey yetkili olan Kim Yo-jong, ağustos ayında Lee hükümetinin bu yaklaşımını, ilişkilerdeki gerilimden Pyongyang'ı sorumlu tutmaya yönelik "art niyetli bir teşebbüs" olarak nitelendirmişti.

Geçen yıl Kim Jong-un, ülkesinin Güney Kore ile barışçıl birleşme hedeflerinden vazgeçtiğini ilan etmiş ve anayasanın Güney'i kalıcı bir düşman olarak tanımlayacak şekilde yeniden yazılması talimatını vermişti.

Güney Kore ordusu, o tarihten bu yana Kuzey Kore'nin sınır bölgelerine tanksavar bariyerleri eklediğini ve daha fazla mayın döşediğini tespit etti.

GÖRÜŞME TEKLİFİYLE AYNI GÜN EN BÜYÜK ASKERİ TATBİKAT BAŞLADI

Öte yandan Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, bugün, cuma gününe kadar sürecek olan Hoguk tatbikatının başladığını" duyurdu ve söz konusu tatbikatın ortak operasyonel kabiliyetleri geliştirmeyi ve genel askeri hazırlığı güçlendirmeyi" amaçladığını açıkladı.

Bakanlık, tatbikatın "savunma amaçlı" olduğunu ve kara, deniz ve hava kuvvetlerini birleştirerek müşterek operasyonları ve muharebe gerçekçiliğini artıracağını öne sürdü.

NK News'in aktardığına göre açıklamada, "Güney Kore'de konuşlu bazı ABD kuvvetleri de birleşik operasyonlar için birlikte çalışabilirliği artırmak amacıyla tatbikata katılacak" denildi.

Kuzey Kore, geçmişte Hoguk tatbikatlarını gerilimi tırmandıran "saldırgan manevralar" olarak nitelendirmiş ve kınamıştı.

ABD İLE ORTAK SİBER GÜVENLİK TATBİKATI

Askeri faaliyetler yalnızca sahada sınırlı kalmadı. Güney Kore Siber Operasyonlar Komutanlığı (COC), ABD ve Güney Koreli siber güvenlik personelinin Maryland'deki ABD Ulusal Siber Eğitim Merkezi'nde ortak bir "Siber İttifak" tatbikatı başlattığını duyurdu.

Cuma gününe kadar sürecek tatbikatta, iki ülkeden siber personel, tehdit bilgilerini hızla paylaşma ve siber saldırı simülasyonlarına müdahale etme prosedürlerini uygulayacak.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, Kuzey Kore'nin Ocak 2024'ten bu yana nükleer ve füze programlarını finanse etmek için yaklaşık 2,84 milyar dolarlık kripto para çaldığı belirtiliyor.