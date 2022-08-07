Güney Kore'den Kuzey'e ön şartsız diyalog çağrısı

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansının haberine göre, Park, Kamboçya'daki ASEAN Zirvesi'nde Kuzey Kore'nin Endonezya'daki Büyükelçisi An Kwang-il ile konuştu.



Park, Kuzey Koreli muhatabına, taraflar arasında "ön koşulsuz olarak görüşmelerin" yapılması gerektiğini kaydetti.



Bölgenin nükleer silahlardan arındırılmasına değinen Park, Kore Yarımadası'ndaki barış ve güvenliğe dair inancını yineledi.



Kuzey Koreli diplomat An de Park'a cevaben bu ortamın oluşturulması gerektiğini belirtti.

Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diyalog, 2019'da Hanoi'de gerçekleştirilen son görüşmenin ardından durmuştu.



Kuzey Kore, bu yıl yeni füze denemeleri yapmaya başlamıştı.



Pyongyang'ın bilinen 7'nci nükleer denemesinin hazırlıklarını tamamladığına dair bilgiler de gelen haberler arasında.