Güney Kore'den Kuzey'e üst düzey toplantı önerisi

Güney Kore, Kuzey ile 29 Mart'ta yüksek düzeyli görüşme yapılması önerisinde bulundu.



Yonhap'ta yer alan haberde, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında nisan ayında yapılması planlanan zirve öncesinde Güney Kore'nin Kuzey ile 29 Mart'ta yüksek düzeyli bir görüşme yapılmasını önerdiği bildirildi.



Kuzey Kore'nin resmi yayın organlarından Kore Merkez Haber Ajansında (KCNA) yayımlanan haberde de Kuzey Kore'nin yarımadada gerilimin azaltılmasına yönelik eylemlerinin, kendine olan güveninin ve ulusal gücünün kanıtı olduğu belirtildi.



Haberde, ülkenin ileriye dönük önlem ve barış yanlısı önerilerinin Kuzey ve Güney arasında uzlaşma yolunda önemli olduğu ifade edildi.



Kuzey ve Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim'in, yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.



Kış Olimpiyatlarına katılan Kuzey Koreli sporcuların ve dostluk heyetinin katkı yaptığı barış ortamı, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in özel temsilcilerden oluşan bir heyetin Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ı ziyaret etmesi ve burada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptıkları görüşmenin ardından yeni bir aşamaya girmişti.



Güney Kore'den yapılan açıklamada, Seul ve Pyongyang yönetimlerinin nisan sonunda liderler zirvesi düzenleme konusunda mutabakata vardığı bildirilmişti. Ayrıca Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye karşı nükleer silah kullanmamayı ve ABD ile anlaşılırsa nükleer ve füze denemelerini durdurmayı taahhüt ettiği belirtilmiş, Seul ve Pyongyang yönetimlerinin askeri gerilimi düşürmek için de özel hat kurulmasına karar verdiği ifade edilmişti.

