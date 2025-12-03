Güney Kore'den Kuzey'e zeytin dalı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, selefi Yoon Suk-yeol'un sınır ötesine insansız hava araçları ve propaganda broşürleri gönderme talimatı verdiği iddiası nedeniyle Kuzey Kore'den özür dilenmesi gerektiğini söyledi.

Lee, eski Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un ülkeyi kısa süreli bir kaosa sürükleyen sıkıyönetim ilanının birinci yıl dönümünde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

"BUNU YÜKSEK SESLE SÖYLEMEKTEN ÇEKİNİYORUM"

Lee, konuya ilişkin düşüncelerini, "Özür dilemem gerektiğini düşünüyorum, ama bunu yüksek sesle söylemekten çekiniyorum" sözleriyle ifade etti.

Güney Koreli lider, "Eğer söylersem, bunun ideolojik çatışmalara malzeme olacağından ya da Kuzey yanlısı olmakla suçlanacağından endişe ediyorum" diye ekledi.

SAVCILAR: YOON, SIKIYÖNETİM İÇİN SAVAŞ RİSKİ YARATTI

Savcılar, eski başkan Yoon'u, ordusuna Pyongyang üzerinde insansız hava araçları uçurma ve Kuzey Kore karşıtı broşürler dağıtma talimatı vererek tepki çekmeye çalışmakla suçluyor.

İddianameye göre Yoon, Kuzey Kore'den gelecek olası saldırıyı, olağanüstü hal gerekçesiyle sıkıyönetim ilanını haklı göstermek için kullanmayı planlıyordu.

Geçen ay savcılar, Yoon hakkında düşmana yardım etmek suçlamasıyla dava açtı.

Savcılık makamı, Yoon ve diğerlerinin "acil sıkıyönetim ilanına olanak sağlayacak koşulları yaratmak için komplo kurduğunu, böylece Koreler arası silahlı çatışma riskini artırdığını ve ülkenin askeri menfaatlerini zedelediğini" öne sürdü.

Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs 2024 sonundan itibaren 2 binden fazla çöp taşıyan balonu Güney Kore'ye göndermişti.

Güney Kore ordusu da Kuzey Kore'nin gönderdiği "çöp balonlarına" karşılık sınır bölgelerinde hoparlörlerle "propaganda" faaliyeti yaptığını duyurmuştu.

Lee Jae-myung, haziran ayında göreve geldikten sonra gerilimi azaltmak amacıyla sınırdaki propaganda hoparlörlerini kaldırmıştı.

Salı günü ise Güney Kore parlamentosu, aktivistlerin uzun süredir Kuzey Kore'ye broşür göndermek için kullandığı insansız balonların uçuşa yasak bölgelerden havalanmasını engelleyen bir yasayı kabul etti.

İki ülke liderleri, Koreler arası ilişkilerin iyileştiği 2018 yılında, broşür uçuşları da dahil olmak üzere tüm düşmanca eylemleri "tamamen durdurma" konusunda anlaşmıştı.

Güney Kore parlamentosu 2020'de Kuzey'e broşür göndermeyi suç sayan bir yasa çıkarmış, ancak Anayasa Mahkemesi 2023'te bu yasayı ifade özgürlüğüne aşırı kısıtlama getirdiği gerekçesiyle iptal etmişti.

LEE'DEN TRUMP'A ÖVGÜ: "ANLAŞMA USTASI BİR LİDER"

Devlet Başkanı Lee Jae-myung, basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı son görüşmelerin kendisi için "ilginç ve eğlenceli" olduğunu belirterek, Trump'ın Kuzey Kore'yi diyaloğa geri döndürebileceği umudunu koruduğunu ifade etti.

Göreve geldikten sonra Trump ile iki zirve gerçekleştiren Lee, aylarca süren müzakerelerin ardından 350 milyar dolarlık ABD yatırım paketini içeren bir ticaret anlaşmasını sonuçlandırmıştı.

Lee, Seul'ün en önemli müttefikiyle olan ilişkiyi yönetmek için yoğun bir yakınlaşma politikası izledi.

Bu kapsamda Trump'ı Kuzey Kore konusunda "barış arabulucusu" olarak nitelendirdi ve Güney Kore ziyaretinde kendisine altından yapılmış bir taç replikası hediye etti.

Yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda Lee, "Yaptığımız konuşmalar bana oldukça ilginç ve eğlenceli geldi. Belki de bir akrabalık hissettim" dedi.

Lee, Trump'ı "gerçekçi, pragmatist ve anlaşma ustası bir lider; muhataplarına saygı duyan biri" olarak tanımladı.

Güney Kore lideri, Pyongyang yönetiminin rejimini sürdürmek için Washington'u Seul'den daha ciddiye aldığını düşündüğünü belirterek, Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Cong-un'u diyaloğa çekebileceği yönündeki umudunu koruyor.

Teknik olarak hâlâ savaş halinde olan iki Kore arasında Lee'nin Pyongyang ile tansiyonu düşürme taahhüdüne rağmen, Kuzey Kore yönetimi uzlaştırıcı adımları reddetmişti.

Lee, "Geçen ay düzenlenen APEC zirvesinde ABD Başkanı Trump, Devlet Başkanı Kim Jong-un ile görüşmek istemiş ancak bu gerçekleşmemişti" diye konuştu.

Bununla birlikte Lee, "Ama koşullar her zaman değişir; biz de iletişim olanaklarını yaratmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Trump ile Kim, 2018 ve 2019 yıllarında zirveler düzenlemiş, ancak Pyongyang'ın nükleer silah programı nedeniyle müzakereler tıkanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Asya turunun son durağı kapsamında Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile bir araya gelmişti.

PEKİN İLE İLİŞKİLERDE "ARKA KAPI" ESPRİSİ

"Pragmatik diplomasi" izlediğini söyleyen Lee, geçen ay Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmeyi de olumlu hatırladığını belirtti.

İlk Şi zirvesini anımsatan Lee, "Şi Cinping ile görüşmem çok ilginçti. Beklediğimden çok daha esprili biri" diye konuştu.

Görüşmede Şi, Lee'ye iki adet Xiaomi marka telefon hediye etmişti. Güney Kore lideri kutulardan birini incelerken şaka yollu iletişim güvenliğini sormuş, Şi de "Arka kapı var mı diye kontrol et" yanıtını vererek salondakileri güldürmüştü.

Lee, çarşamba günkü toplantıda, Güney Kore'nin en büyük ticaret ortağı olan Çin ile ilişkilerin istikrarlı bir şekilde yönetilmesinin önemine işaret ederek en kısa sürede Pekin'e gidip Şi ile yeni bir zirve yapmayı umduğunu da sözlerine ekledi.