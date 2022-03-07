Güney Kore'den Rusya ve Belarus'a seyahat yasağı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali etmesi üzerine meydana gelen güvenlik riski ve yaptırımlar nedeniyle birçok ülke, vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayınlarken, konuyla ilgili bir adım da Güney Kore hükümetinden geldi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kademeli seyahat uyarı sisteminin en yüksek seviyesi olan 4. seviye seyahat uyarısı kapsamında vatandaşlarının Rusya ve Belarus'un Ukrayna sınırındaki bölgelerine seyahat etmesini yasaklama kararı alındığını açıkladı. Yasağın yarın yürürlüğe gireceğini belirten Bakanlık, seyahat uyarısı kapsamındaki bölgelere giden Güney Korelilerin ilgili yasalar kapsamında cezalandırılabileceğini kaydetti.



DÜNYA ALARMDA



Rusya'nın Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanıması ve Ukrayna'ya yönelik saldırılar düzenlemesinin ardından batı ve Avrupa ülkelerinden Moskova'ya karşı ağır yaptırımlar uygulanmıştı. Birçok ülke hava sahasını Rus uçaklarına kapatırken, bazı ülkeler ise bölgede artan güvenlik riski nedeniyle vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayınlamıştı.