Güney Kore'den sıra dışı istek: "Trump barış elçisi olsun"

The Associated Press'e konuşan Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un ABD Devlet Başkanı Donald Trump'tan "barış elçisi" olmasını ve liderlik vasıflarını kullanarak Kuzey Kore'yi Kore Yarımadası'ndaki askeri gerilimi azaltmak için müzakerelere ikna etmesi talebinde bulunduğunu söyledi.



Cho, Trump'ın da Başkan Lee'nin bu isteğini memnuniyetle karşıladığını ve Kuzey Kore ile yeniden ilişki kurmaya istekli olduğunu belirtti.

KORE YARIMADASI'NDA ENDİŞE



Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana dünyanın değiştiğine ve çok daha istikrarsız hale geldiğine işaret eden Cho, "Bu nedenle, Kore Yarımadası'nda olası herhangi bir askeri çatışmadan eşit derecede endişe duyuyoruz. Bu yüzden, askeri gerilimi azaltmak için Kuzey Kore ile diyalog kurmaya mecburuz ve en azından bir acil hat kurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Cho, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasının zorunlu olduğunu, bunu göz ardı edemeyeceklerini kaydederek, "Bu durum ordular arasında acil hat kurmamız, askeri gerilimi azaltmamız ve iki taraf arasında güven inşa etmemiz gerektiği yönündeki yeni hükümetin politikasını haklı çıkarıyor." dedi.

ÇİN İLE DE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR



Hükümetin Çin ile de ilişki kurmak istediğini ve bu kapsamda Dışişleri Bakanı Vang Yi ile çok yapıcı görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Cho ancak kabul edemeyecekleri bazı konuların bulunduğunu açıkça belirttiğini dile getirdi.



Cho, Çin'in Sarı Deniz'de Güney Kore'nin egemenliğini ihlal eden yapı kurduğuna dikkati çekerek, "Bu yüzden bunun kaldırılması gerektiğini açıkça belirttik. Aksi takdirde uygun önlemleri almayı düşüneceğiz." şeklinde konuştu.