Güney Kore'de stajyer doktorlara karşı yaptırımlar geri çekildi

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanı Cho Kyoo-hong, basına yaptığı açıklamada, planlanan yaptırımların geri çekilmesi kararının, "ağır ve acil hastalar için tıbbi hizmet boşluğunu en aza indirmek ve kamu çıkarlarını garanti altına almak için" alındığını söyledi.



Cho, hükümetin, tıp camiasından gelen talepleri ve sağlık hizmetlerinin durumunu göz önünde bulundurarak hastanelere dönüp dönmediklerine bakılmaksızın stajyer doktorlara karşı idari adım atmama kararı aldığını duyururken, geri çekilen idari yaptırımlar arasında stajyer doktorların lisanslarının askıya alınmasının da olduğunu vurguladı.



Grevdeki doktorlardan kaçının bu kararın ardından işe döneceği bilinmezken, Yonsei Üniversitesindeki tıp profesörlerinin oluşturduğu acil durum komitesine liderlik eden An Suk-kyoon, "Hükümet idari yaptırımları iptal etmek yerine yalnızca geri çekti." diyerek kararı eleştirdi.



NE OLMUŞTU?



Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsalda ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.



Bunun üzerine ülkedeki doktorlar, 20 Şubat'ta başta başkent Seul olmak üzere birçok kentte hükümetin planının "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesini bozacağı" gerekçesiyle protestolar düzenlemiş, binlerce stajyer doktor istifasını sunmuştu. İstifalarını sunan yaklaşık 5 bin stajyer doktora, lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı yollanmıştı.



Stajyer ve asistan doktorların topluca istifa etmesi nedeniyle 8 Mart'ta hemşirelere acil servisteki hastalara kalp masajı ve ilaç tedavisi uygulama izni verilmişti.



Stajyer doktorlara destek veren tıp profesörleri de 25 Mart'ta istifalarını sunmaya başlamıştı.



Protestolar sürerken 2 bin ek kontenjan, ülkedeki üniversitelere paylaştırılmış ve başkent Seul'deki tıp fakültelerine ise ek kontenjan tahsis edilmemişti.



Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 1 Nisan'daki ulusa sesleniş konuşmasında, artırılan tıp fakültesi kontenjanlarına yönelik protestolara karşı geri adım atmayacaklarını söylemişti.