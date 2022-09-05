Güney Koreli aktivistler Kuzey Kore'ye balon göndermeyi sürdürüyor

Kuzey Koreli sığınmacı aktivist Park Sang-hak, Kuzey Kore'ye sınırdan 20 bin maske ve on binlerce Tylenol ve C Vitamini tableti taşıyan 20 balon uçurduklarını aktardı.



Park, balonlardan birinde fotoğraflarıyla "(Kuzey Kore Lideri) Kim Jong-un ve (kız kardeşi) Kim Yo-jong'u ortadan kaldıralım" yazılı bir pankart olduğunu, balonların başka hiçbir propaganda beyanı taşımadığını söyledi.



Kuzey Kore, ülkedeki COVID-19 salgınının Güney Kore sınırından gelen balonlarla başladığını iddia etmişti.



Daha önce de dış dünya hakkında bilgi içeren balonlar uçmuştu



Kim Yo-jong, ağustosta, Güney Kore'den "çöp" atılmaya devam ederse, Kuzey Kore'nin "Güney Koreli yetkilileri ortadan kaldırarak" karşılık vereceğini söylemişti.



Daha önce de Kuzey Kore karşıtı propaganda broşürleri, 1 dolarlık banknotlar ve dış dünya hakkında bilgi içeren USB bellekler dağıtmak için balon uçuran Park, bu uyarıdan sonra saldırıya uğramıştı.



SALGININ BALONLARLA YAYILDIĞI İDDİASI



Kuzey Kore devlet medyasında 1 Temmuz'da yer alan haberde, ülkedeki salgının, vatandaşların Güney Kore sınırından gelen "yabancı şeylere dokunmalarıyla başladığı" iddiası yer almıştı.



Kuzey Kore devlet medyası haberi, 18 yaşındaki bir asker ve 5 yaşındaki bir çocuğun nisanda Güney Kore sınırına yakın Ipho kasabasında "yabancı şeyler" ile temasa geçtiği ve ardından COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı şeklinde açıklama yapmıştı.



Salgın önleme merkezi, yayımladığı "acil durum talimatı"nda yetkililere Güney Kore sınırı boyunca yabancı şeylere dikkat etmeleri ve nereden geldiklerini takip etmelerini emretmişti.



Güney Kore Birleşme Bakanlığı, virüsü Kuzey Kore'ye Güney Kore'den giden balonların yaymış olma ihtimalinin olmadığını söylemişti.



Güney Koreli sağlık yetkilileri ve Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarının, malzemelerin yüzeyine temasla virüs bulaşmasının neredeyse imkansız olduğu yönünde fikir birliğinde olduğu dile getirmişti.