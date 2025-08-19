Güney Koreli "denizkızları": Günlerinin yarısını su altında geçiriyorlar

Güney Kore’nin Jeju Adası açıklarında yaşayan Haenyeo ya da ‘deniz kadınları’, ergenlikten başlayarak 90 yaşına kadar denize dalarak deniz ürünleri topluyor.



Haenyeo kadınlar, günde yaklaşık 100 kez 20 metre derinliğe dalıyor. Nefeslerini iki dakikaya kadar tutabilen bu kadınlar, derinliklerde deniz kestaneleri, deniz salyangozları ve diğer deniz canlılarını topluyor.

Araştırmacılar, 62 ila 80 yaşlarındaki yedi Haenyeo’nun günlük dalış rutinlerini ilk kez inceledi. Çalışma, bu kadınların günlerinin yüzde 56’sını su altında geçirdiğini ortaya koydu.

St Andrews Üniversitesi’nden Dr. Chris McKnight, “Haenyeo’lar gerçekten inanılmaz insanlar. Dalış yetenekleri olağanüstü, ancak günlük rutinlerini yaparken hem davranışlarını hem de fizyolojilerini gözlemlemek eşsiz bir fırsat” dedi.

20 YIL İÇİNDE YOK OLABİLİRLER

Haenyeo, UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras olarak kabul ediliyor. Ancak kadın dalgıçların yüzde 90’ı artık 60 yaşın üzerinde ve sayıları 1970’lerde 14 bin iken günümüzde 3 bin -4 bine düştü.

Uzmanlar, Haenyeo’ların önümüzdeki 20 yıl içinde tamamen yok olabileceği uyarısında bulunuyor.

17. yüzyıldan bu yana ailelerinin geçimini sağlamakla görevli Haenyeo’lar, dalış kıyafetleri, paletler ve ağırlıklı yelekler dışında hiçbir koruyucu ekipman kullanmıyor. Hasat ettikleri deniz ürünlerini toplamak için tewak adı verilen yüzdürme cihazlarını kullanıyorlar. Bireysel çalışıyor olsalar da genellikle aynı anda en az iki kişi suyun içinde bulunuyor.