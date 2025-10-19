Güney Koreli öğrencinin Kamboçya’daki şüpheli ölümü sonrası dev proje askıya alındı

Güney Kore'nin devlet destekli Bilim ve Teknoloji Politikası Enstitüsü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)le ortak yürütülen su projesini askıya aldı.

Yonhap ajansının haberine göre proje, Kamboçya, Tayland, Vietnam ve Laos'taki iklim değişikliği ile doğal afetlere karşı savunmasız bölgelerde yaşayan toplulukların direncini artırmayı amaçlıyordu.

Açıklamada, Kamboçya'da Güney Kore vatandaşlarını hedef alan suçların artmasının ardından, yenilenebilir enerjiye dayalı su temini ve yönetim modeli oluşturmak üzere yürütülen projenin askıya alındığı ifade edildi.



Projenin Kamboçya makamlarına devredilmesi için planlanan törenin ertelendiği belirtilen açıklamada, projelerin diğer ülkelerde yürütülmeye devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?



Temmuzda fuara katılmak üzere Kamboçya'ya giden Güney Koreli öğrencinin, bir hafta sonra ailesinin arandığı, başının belaya girdiği söylenerek fidye istendiği ve iki hafta sonra ölü bulunduğu kaydedilmişti.



Güney Kore, Kamboçya'da öldürülen Güney Koreli öğrencinin ölümünün, ülkedeki dolandırıcılık merkezlerinde gördüğü işkenceyle ilişkili olduğu iddiaları üzerine harekete geçmiş, konuya ilişkin acil önlem alınmasını istemişti. Olayın ardından iki ülke, çevrim içi dolandırıcılık suçlarına karşı işbirliğini artırma konusunda anlaştıklarını bildirmişti.



Kamboçya'da internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 64 Güney Korelinin ülkelerine döndüğü ve çoğunun soruşturmaya tabi tutulacağı aktarılmıştı.