Güney Koreli seri katil star olmak üzere. Takipçi sayısı hızla artıyor
26.02.2026 19:48
Son Güncelleme: 26.02.2026 19:55
Güney Kore'de 20'li yaşlarında bir kadın 2 erkeği ödürmekle suçlanıyor.
Güney Kore'de seri katil olmakla suçlanan 20 yaşındaki genç kadın, tutuklanmasının ardından, yüzünün internette yayınlanmasıyla hızla takipçi sayısı arttı ve bir fenomene dönüştü.
Güney Kore'de iki erkeğin ölmesi ve bir diğerinin de baygın bulunmasıyla ilgili 20'li yaşlarında bir kadın tutuklandı.
Adının Kim Mo olduğu bilinen kadının, gittikleri otelde erkeklerin içeceklerine karıştırdığı madde ile ölümlerine sebep olduğuna inanılıyor.
Kadın içinde ilaç olan içecekler verdiğini itiraf ederken, öleceklerini tahmin etmediğini söyledi. Kadın yalnızca kendisine haksızlık erkekleri hedef aldığını da belirtti.
İki kişiyi öldürmekle suçlanan kadının sosyal medya hesapları ve fotoğrafları paylaşıldı.
SOSYAL MEDYADA FOTOĞRAFI YAYINLANDI, STAR OLDU
Polis kadın hakkında bilgi paylaşmasa da “Seri cinayet zanlısını ifşa ediyoruz” başlığı ile sosyal medyada kadının fotoğrafları ve sosyal medya hesapları paylaşıldı.
Paylaşımın ardından kadının Instagram takipçisi 265'ten 10 binin üzerine çıktı.
Fotoğraflarına ise 2 binin üzerinde yorum yapıldı. Bazı yorumlarda kadını savunurken, serbest bırakılması talep edildi. Kadını güzelliğinin öne çıkarıldığını yorumlardan, “Çok güzel. Ben de o içeceği içerdim”, "Mahkeme görünüşünü dikkate alıp onu bırakmalı", “Cezasını hafifletin”, "O masum" gibi yorumlar viral oldu.
İLAÇLARI YAPAY ZEKAYA SORMUŞ
Polis kadının mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya hesaplarını incelemeye alırken, ChatGPT'yi kullanarak haplar ve alkol karışımının tehlikeleri hakkında bilgi aradığı, yapay zekanın ise bu sorguyu çok tehlikeli olarak işaretlediği bildirildi.