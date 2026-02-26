Güney Koreli seri katil star olmak üzere. Takipçi sayısı hızla artıyor

SOSYAL MEDYADA FOTOĞRAFI YAYINLANDI, STAR OLDU

Polis kadın hakkında bilgi paylaşmasa da “Seri cinayet zanlısını ifşa ediyoruz” başlığı ile sosyal medyada kadının fotoğrafları ve sosyal medya hesapları paylaşıldı.



Paylaşımın ardından kadının Instagram takipçisi 265'ten 10 binin üzerine çıktı.

Fotoğraflarına ise 2 binin üzerinde yorum yapıldı. Bazı yorumlarda kadını savunurken, serbest bırakılması talep edildi. Kadını güzelliğinin öne çıkarıldığını yorumlardan, “Çok güzel. Ben de o içeceği içerdim”, "Mahkeme görünüşünü dikkate alıp onu bırakmalı", “Cezasını hafifletin”, "O masum" gibi yorumlar viral oldu.



İLAÇLARI YAPAY ZEKAYA SORMUŞ



Polis kadının mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya hesaplarını incelemeye alırken, ChatGPT'yi kullanarak haplar ve alkol karışımının tehlikeleri hakkında bilgi aradığı, yapay zekanın ise bu sorguyu çok tehlikeli olarak işaretlediği bildirildi.