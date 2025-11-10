Güney Kore'nin eski başkanı idam cezası alabilir

Güney Kore'deki özel yetkili savcılık, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında, geçen yıl ilan ettiği kısa süreli sıkıyönetimle bağlantılı olarak “görevi kötüye kullanma” ve “düşman devlete yardım” suçlamalarıyla yeni bir iddianame hazırladı.

Savcılık Sözcüsü Park Ji-young, soruşturma kapsamında Yoon’un sıkıyönetimi meşrulaştırmak için Kuzey Kore’yle savaş çıkarmaya çalıştığına dair kanıtlar bulduklarını açıkladı. Savcılığa göre, bir askeri yetkilinin cep telefonunda "insansız hava araçları" ve "cerrahi saldırı" gibi ifadelerin bulunması, muhtemel bir provokasyon planına işaret ediyor.

NEYLE SUÇLANIYOR?

Nisan ayında Anayasa Mahkemesi kararıyla görevden alınan Yoon, aynı olaylarla ilgili olarak “ayaklanma” suçlamasıyla halihazırda yargılanıyor. Yoon, suçlu bulunması hâlinde idam cezası alabilir.

Eski devlet başkanı ise tüm suçlamaları reddederek sıkıyönetim ilanının “devleti yıkmaya çalışan unsurlara” karşı demokrasiyi korumak ve muhalefet partilerindeki yolsuzlukları açığa çıkarmak amacıyla yapıldığını savundu.

Soruşturma sırasında ele geçirilen bir notta, Yoon’un dönemin savunma bakanı Kim Yong-hyun ve eski askeri istihbarat başkanı Yeo In-hyung ile birlikte Kuzey Kore’yi Güney’e "saldırmaya sevk etme planı yaptığı" iddia ediliyor.

Savcılığa göre bu üçlü, Yoon’un sıkıyönetim ilan etmesini mümkün kılacak bir olağanüstü hal havası yaratmak istedi. Kim ve Yeo da aynı yeni suçlamalarla itham edildi.