Güney Kore'nin eski başkanı idam cezası alabilir
10.11.2025 11:37
Reuters
Güney Kore'de savcı, geçen yıl ilan ettiği başarısız sıkıyönetimle bağlantılı olarak, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında yeni bir iddianame hazırladı.
Güney Kore'deki özel yetkili savcılık, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında, geçen yıl ilan ettiği kısa süreli sıkıyönetimle bağlantılı olarak “görevi kötüye kullanma” ve “düşman devlete yardım” suçlamalarıyla yeni bir iddianame hazırladı.
Savcılık Sözcüsü Park Ji-young, soruşturma kapsamında Yoon’un sıkıyönetimi meşrulaştırmak için Kuzey Kore’yle savaş çıkarmaya çalıştığına dair kanıtlar bulduklarını açıkladı. Savcılığa göre, bir askeri yetkilinin cep telefonunda "insansız hava araçları" ve "cerrahi saldırı" gibi ifadelerin bulunması, muhtemel bir provokasyon planına işaret ediyor.
NEYLE SUÇLANIYOR?
Nisan ayında Anayasa Mahkemesi kararıyla görevden alınan Yoon, aynı olaylarla ilgili olarak “ayaklanma” suçlamasıyla halihazırda yargılanıyor. Yoon, suçlu bulunması hâlinde idam cezası alabilir.
Eski devlet başkanı ise tüm suçlamaları reddederek sıkıyönetim ilanının “devleti yıkmaya çalışan unsurlara” karşı demokrasiyi korumak ve muhalefet partilerindeki yolsuzlukları açığa çıkarmak amacıyla yapıldığını savundu.
Soruşturma sırasında ele geçirilen bir notta, Yoon’un dönemin savunma bakanı Kim Yong-hyun ve eski askeri istihbarat başkanı Yeo In-hyung ile birlikte Kuzey Kore’yi Güney’e "saldırmaya sevk etme planı yaptığı" iddia ediliyor.
Savcılığa göre bu üçlü, Yoon’un sıkıyönetim ilan etmesini mümkün kılacak bir olağanüstü hal havası yaratmak istedi. Kim ve Yeo da aynı yeni suçlamalarla itham edildi.
Yoon destekçileri sık sık sokaklara çıkarak eski başkan için eylemler düzenledi.
GİZLİ İHA GÖREVİ İDDİASI
Öte yandan özel yetkili savcılık, Yoon ile üst düzey komutanların iki ülke arasındaki gerilimi artırmak amacıyla Kuzey Kore’ye gizli bir İHA görevi düzenlenmesini emrettiğini öne sürdü.
Geçen yıl ekim ayında Pyongyang yönetimi, Güney Kore’ye ait İHA’ların başkentin üzerinde Kuzey karşıtı propaganda broşürleri bıraktığını iddia etmiş ve düşen bir Güney Kore SİHA'sının fotoğraflarını yayımlamıştı.
Eski savunma bakanı Kim, sıkıyönetim ilanıyla bağlantılı suçlardan ayrıca yargılanıyor. Yonhap ajansına göre Yeo, emirleri yerine getirmediği için pişmanlık duyduğunu ifade etti. Bununla birlikte Savcı Park, Yeo’nun telefonunda bulunan notlarla ilgili açıklamalarının “mantıklı olmadığını” söyledi.
Kuzey Kore, propaganda broşürleri taşıyan İHA operasyonlarının arkasında Güney’in bulunduğunu “kanıtladığını” öne sürerken, Seul bu iddiayı ne doğruladı ne de yalanladı.
NELER OLDU?
Yılın başlarında savcılar, söz konusu operasyonun Yoon’un Pyongyang’ı kışkırtmak ve muhtemel bir karşı saldırıyı askeri yönetim ilanına bahane etmek için yürüttüğü yasadışı bir girişim olup olmadığını araştırmak üzere özel bir soruşturma başlatmıştı.
Kore Yarımadası, 1950–53 Kore Savaşı’nın bir barış anlaşmasıyla değil, yalnızca ateşkesle sona ermesi nedeniyle teknik olarak hâlâ savaş hâlinde bulunuyor. Bu kırılgan ateşkes, siyasi ve askeri gerilimlerle sık sık sınanıyor.
Yoon’un geçen aralıkta sıkıyönetim ilan etme girişimi, milletvekillerinin kararı engellemesini önlemek için silahlı birlikleri Ulusal Meclis’e gönderme emri vermesiyle siyasi krize yol açmıştı. Bu hamle başarısız olurken, Yoon ocak ayında düzenlenen bir şafak operasyonuyla gözaltına alındı ve görevdeyken tutuklanan ilk Güney Kore başkanı oldu. Nisan ayındaki görevden alınmasının ardından haziran ayında yapılan genel seçimlerde muhalefet lideri Lee Jae-myung iktidara geldi.
Yoon, sivil otoriteyi devirmeye yönelik başarısız girişiminden kaynaklanan “ayaklanma” ve benzeri suçlamalarla yargılanmaya devam ediyor.