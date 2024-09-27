Güney Kore'nin ilk doğal beşizleri: Dört milyon TL değerinde destek

Güney Kore, doğurganlık oranının tarihi seviyelere gerilediği bir dönemde, beşiz doğuran Kim Joon-yeong ve Sagong Hye-ran çiftine büyük bir destek sundu.



20 Eylül'de dünyaya gelen üç erkek ve iki kız bebek, ülkenin ilk doğal beşiz doğumu olarak kaydedildi.

1987 ve 2021'de kaydedilen daha önceki beşiz doğumlarda tıbbi döllenme kullanılmıştı.

DEVLET BAŞKANINDAN HEDİYELER

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, bebekleri "Power Rangers" olarak adlandırdı. Ebeveynleri ve sağlık personelini tebrik eden Yeol, çifte kırmızı, turuncu, sarı, yeşil ve mavi renklerde bebek kıyafetleri ile doğum sonrası iyileşmeyi destekleyen doğal deniz yosunu hediyeleri gönderdi.



Sezaryenle dünyaya gelen bebekler ülkenin hızla düşen doğum oranlarıyla mücadele ettiği bir dönemde cesaretlendirici bir örnek olarak yorumlandı.

DÜŞÜK DOĞUM ORANIYLA MÜCADELE PLANLAMA BAKANLIĞI

2022’de Güney Kore’nin doğurganlık oranı 0,78’e düşerek dünya genelinde en düşük seviyeye geriledi. Bu durum, hükümetin "ulusal acil durum" olarak tanımladığı bir krizin parçası olarak değerlendiriliyor ve bu nedenle "Düşük Doğum Oranıyla Mücadele Planlama Bakanlığı" kuruldu.



Kim ve Sagong çifti, yaşadıkları Dongducheon şehrinden çeşitli destekler de alacak. Belediye, doğum yapan ailelere 15 milyon won (yaklaşık 385 bin TL) değerinde nakit kuponlar sağlayacak. Bu kuponlar, ilk çocuk için 1 milyon won, ikinci çocuk için 1,5 milyon won, üçüncü çocuk için 2,5 milyon won ve dördüncü ve sonrası için 5 milyon won sunan doğum teşvik paketinin bir parçası.

Ayrıca, aileye doğum sonrası bakım desteği olarak 3,5 milyon won (yaklaşık 90 bin TL) verilecek. "İlk Buluşma Kuponu" adı verilen tek seferlik 14 milyon wonluk ödemenin yanı sıra, toplam 85 milyon wonluk aylık ebeveyn ödeneği ve 47,5 milyon wonluk çocuk ödeneği de alacaklar.



Güney Kore'nin demografik krizinin arkasında birçok faktör bulunuyor; ancak artan yaşam maliyetleri ve düşen yaşam kalitesi, en büyük etkenler arasında sayılıyor. Bu zorluklara rağmen, beşiz doğumu gibi olaylar, ülkenin geleceği için umut verici bir adım olarak öne çıkıyor.

