Güney Kore'nin kadın dalgıçları su altında yaşam için mi evrimleşti? Yeni kanıtlar bulundu

Kore Yarımadası'nın güney ucunun 80 kilometre açığındaki bir ada, eşsiz ve ünlü bir kadın topluluğuna ev sahipliği yapıyor: Haenyeo.

Bu kadınlar yıl boyunca Jeju Adası açıklarında dalarak okyanus tabanından deniz kestanesi, deniz kulağı ve diğer deniz ürünlerini topluyor ve her gün 4 ile 5 saat boyunca yüzeyin 18 metre altına kadar iniyorlar. Hamilelik boyunca ve yaşlılık dönemlerinde herhangi bir solunum ekipmanı kullanmadan, sadece dalgıç kıyafetleriyle dalış yapıyorlar.

Utah Üniversitesi'nde biyomedikal bilişim alanında yardımcı doçent ve genetikçi olan Melissa Ann Ilardo, CNN International'a yaptığı açıklamada, “Binlerce yıldır, çok genç yaşta annelerinden nasıl dalınacağını öğrendikleri bu inanılmaz, anasoylu şeyi yaptıklarını düşünüyoruz. Bu kolektifler halinde dışarı çıkıyorlar ve dalış yapıyorlar. Zamanlarının gerçekten olağanüstü bir yüzdesini su altında geçiriyorlar” dedi.

"DAHA İYİ TEDAVİLERE YOL AÇACAK BİR KEŞİF"

Araştırmacıların 2 Mayıs'ta Cell Reports adlı bilimsel dergide yayınlanan bulguları, Haenyeoların serbest dalışın fizyolojik stresiyle başa çıkmak için evrimleştirdikleri benzersiz genetik farklılıkları ortaya çıkardı. Araştırmacılar, bunun bir gün kan basıncı bozuklukları için daha iyi tedavilere yol açabilecek bir keşif olduğunu söylüyor.

"KELİMELERİN KISALMASI ONLARLA İLGİLİ"

Dalış, uzun yıllardır Jeju kültürünün bir parçası. Ilardo, hangi noktada sadece kadınlara yönelik bir faaliyet haline geldiğinin belli olmadığını, ancak teorilerin erkek dalgıçlara uygulanan bir vergi veya erkek kıtlığını içerdiğini söyledi. Yine de yeni çalışmaya göre, dalış Jeju nüfusunun o kadar ayrılmaz bir parçası ki Jeju dilinin karakteristik özelliği olan kelimelerin kısalması, dalgıçların hızlı iletişim kurma ihtiyacına bağlanıyor.

Ancak bu uygulama giderek yok oluyor. Araştırmacılar, genç kadınların artık bu anasoylu geleneği sürdürmediğini; ortalama yaşları 70 civarında olan mevcut Haenyeo dalgıç grubunun son nesli temsil ediyor olabileceğini belirtiyor.