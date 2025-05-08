Güney Kore'nin kadın dalgıçları su altında yaşam için mi evrimleşti? Yeni kanıtlar bulundu
Bilim insanları, Güney Kore'nin eşsiz kadın topluluğu Haenyeoların, serbest dalışın fizyolojik stresiyle başa çıkmak için evrimleştirdikleri benzersiz genetik farklılıkları ortaya çıkardı.
Kore Yarımadası'nın güney ucunun 80 kilometre açığındaki bir ada, eşsiz ve ünlü bir kadın topluluğuna ev sahipliği yapıyor: Haenyeo.
Bu kadınlar yıl boyunca Jeju Adası açıklarında dalarak okyanus tabanından deniz kestanesi, deniz kulağı ve diğer deniz ürünlerini topluyor ve her gün 4 ile 5 saat boyunca yüzeyin 18 metre altına kadar iniyorlar. Hamilelik boyunca ve yaşlılık dönemlerinde herhangi bir solunum ekipmanı kullanmadan, sadece dalgıç kıyafetleriyle dalış yapıyorlar.
Utah Üniversitesi'nde biyomedikal bilişim alanında yardımcı doçent ve genetikçi olan Melissa Ann Ilardo, CNN International'a yaptığı açıklamada, “Binlerce yıldır, çok genç yaşta annelerinden nasıl dalınacağını öğrendikleri bu inanılmaz, anasoylu şeyi yaptıklarını düşünüyoruz. Bu kolektifler halinde dışarı çıkıyorlar ve dalış yapıyorlar. Zamanlarının gerçekten olağanüstü bir yüzdesini su altında geçiriyorlar” dedi.
"DAHA İYİ TEDAVİLERE YOL AÇACAK BİR KEŞİF"
Araştırmacıların 2 Mayıs'ta Cell Reports adlı bilimsel dergide yayınlanan bulguları, Haenyeoların serbest dalışın fizyolojik stresiyle başa çıkmak için evrimleştirdikleri benzersiz genetik farklılıkları ortaya çıkardı. Araştırmacılar, bunun bir gün kan basıncı bozuklukları için daha iyi tedavilere yol açabilecek bir keşif olduğunu söylüyor.
"KELİMELERİN KISALMASI ONLARLA İLGİLİ"
Dalış, uzun yıllardır Jeju kültürünün bir parçası. Ilardo, hangi noktada sadece kadınlara yönelik bir faaliyet haline geldiğinin belli olmadığını, ancak teorilerin erkek dalgıçlara uygulanan bir vergi veya erkek kıtlığını içerdiğini söyledi. Yine de yeni çalışmaya göre, dalış Jeju nüfusunun o kadar ayrılmaz bir parçası ki Jeju dilinin karakteristik özelliği olan kelimelerin kısalması, dalgıçların hızlı iletişim kurma ihtiyacına bağlanıyor.
Ancak bu uygulama giderek yok oluyor. Araştırmacılar, genç kadınların artık bu anasoylu geleneği sürdürmediğini; ortalama yaşları 70 civarında olan mevcut Haenyeo dalgıç grubunun son nesli temsil ediyor olabileceğini belirtiyor.
KALP ATIŞLARI VE KAN BASINÇLARI ÖLÇÜLDÜ
Ilardo ve meslektaşları araştırmaları için 30 Haenyeo dalgıç, Jeju'dan 30 dalgıç olmayan kadın ve Güney Kore anakarasından 31 kadını işe aldı. Katılımcıların yaş ortalaması 65'ti. Araştırmacılar katılımcıların kalp atış hızlarını, kan basınçlarını ve dalak boyutlarını karşılaştırdı ve kan örneklerinden genomlarını sıraladı.
Ekibin analizi, Jeju'dan gelen katılımcıların (hem dalgıçlar hem de dalgıç olmayanlar) daha düşük kan basıncıyla ilişkili bir genetik varyanta sahip olma olasılığının anakara Korelilerinden 4 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.
Ilardo, “Daldıkça kan basıncınız artar. Onların (Jeju sakinlerinin) kan basıncı daha az artıyor” diye açıkladı.
"DOĞMAMIŞ ÇOCUKLARI GÜVENDE TUTMAK İÇİN EVRİMLEŞTİ"
Araştırmacılar bu özelliğin muhtemelen doğmamış çocukları güvende tutmak için evrimleşmiş olabileceğine inanıyor çünkü Haenyeo'lar yüksek tansiyonun tehlikeli olabileceği hamilelik boyunca dalış yapıyor.
Ekip ayrıca Jeju katılımcılarının daha önceki araştırmaların soğuk ve ağrı toleransı ile ilişkilendirdiği bir genetik varyasyona sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu tespit etti. Ancak araştırmacılar, katılımcıların düşük sıcaklıklara dayanma kabiliyetlerini ölçmedikleri için bu varyantın Haenyeo'ların yıl boyunca dalış yapabilmeleri için önemli olup olmadığı konusunda kesin bir şey söyleyemiyor.
Ilardo, “Kış boyunca kar yağdığında dalıyorlar ve 1980'lere kadar bunu hiçbir koruma olmadan pamuk içinde yapıyorlardı. Keşfetmemiz ve cevaplarını bulmamız gereken daha çok şey var” diyor.
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