Güney Kore'nin "Star Wars" projesi:  Lazer silahlarını konuşlandırıyor

Güney Kore, lazer silahlarını konuşlandırarak dünyada bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. "Star Wars projesi" olarak adlandırılan bu program, Kuzey Kore insansız hava araçlarına karşı kullanılacak.

Güney Kore'nin "Star Wars" projesi:  Lazer silahlarını konuşlandırıyor

'nin silah tedarik ajansı, ülkenin bu yıl insansız hava araçlarını vurmak için lazer silahları konuşlandıracağını ve bu tür silahları orduda konuşlandıran ve kullanan dünyanın ilk ülkesi olacağını söyledi.

Güney Kore lazer programını " projesi" olarak adlandırdı.

Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA) yaptığı açıklamada, Güney Kore ordusunun Hanwha Aerospace 012450.KS ile geliştirdiği insansız hava araçlarını vuran lazer silahlarının etkili ve ucuz olduğunu, atış başına 1.45 dolarlık bir maliyetiyle sessiz ve görünmez olduğunu söyledi.

OYUN DEĞİŞTİRİCİ OLARAK NİTELENDİRDİ

DAPA, "Ülkemiz dünyada lazer silahlarını konuşlandıran ve kullanan ilk ülke haline geliyor ve ordumuzun Kuzey Kore'nin insansız hava aracı provokasyonuna yanıt verme kabiliyeti daha da güçlenecek." ifadeleriyle bu silahları gelecekteki savaş alanında "oyun değiştirici" olarak nitelendirdi.

10 İLA 20 SANİYEDE DÜŞÜRÜYOR

Bir DAPA sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre lazer silahları, insansız hava araçlarındaki motorları veya diğer elektrikli ekipmanları 10 ila 20 saniye boyunca ışık huzmeleriyle yakarak uçan insansız hava araçlarını düşürüyor.

ÜLKELER LAZER SİLAHLARINI GELİŞTİRMEK İÇİN YARIŞIYOR

ABD'li kar amacı gütmeyen düşünce kuruluşu RAND Corporation'a göre Güney Kore, Çin ve Birleşik Krallık gibi ülkeler, yönlendirilmiş enerji silahları olarak da bilinen lazer silahlarını geliştirmek ve konuşlandırmak için yarışıyor.

Düşünce kuruluşu, insansız sistemlerin yayılmasına karşı koymanın yanı sıra uçuş halindeki füzeleri veya yörüngedeki uyduları hedef almak için bu silahlara büyük ilgi olduğunu söyledi.

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