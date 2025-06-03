Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı Lee Jae-myung oldu

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizinin ardından düzenlenen erken devlet başkanlığı seçiminde oyların yaklaşık yüzde 98,88'i sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung oyların yaklaşık yüzde 49,29'unu alarak ülkenin yeni Devlet Başkanı olmaya hak kazandı. İktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) adayı Kim Moon-soo ise oyların yüzde 41,34'ünü alabildi.



SIKIYÖNETİM KRİZİ DEVLET BAŞKANININ KOLTUĞUNA MAL OLMUŞTU



Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, 3 Aralık'ta "Muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Ulusal Meclis, sıkıyönetimin hukuksuz olduğunu iddia ederek, Yoon hakkında azil süreci başlatmıştı. Yetkileri askıya alınan ve 52 gün süreyle tutuklu kalan Yoon, daha sonra serbest bırakılmıştı. Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nin Ulusal Meclis'in aldığı azil kararını onamasıyla Yoon resmen görevden alınmıştı.



ÜLKE ERKEN SEÇİME GİTMİŞTİ



Güney Kore, devlet başkanının görevden alınması halinde en geç 60 gün içinde erken seçime gidilmesini öngören yasa uyarınca 3 Haziran'ı seçim tarihi olarak belirlemişti. 44,39 milyon seçmen bugün yerel saat ile 06.00 itibariyle açılan 14 bin 295 sandıkta oy kullanmaya başlamıştı. Sandıkların yerel saatle saat 20.00'de kapanmasının ardından oy sayımına başlanmıştı.