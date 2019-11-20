Güney Kore'nin yükselişi (Zaman Yolcusu- Uzaklar 3. bölüm)

Güney Kore savaşın küllerinden doğdu, eğitim, bilim ve teknolojiye yatırım yaptı dünyanın yeni referansı oldu.

'Hallyu' yani 'Kore Dalgası' giderek yayılıyor.

Güney Kore’nin görkemli yükselişi yalnızca bilim ve teknolojiyle değil kültür-sanat alanında da kendini gösteriyor.

Koreli pop müzik gruplarına, Kore dizilerine olan uluslararası ilgi giderek artıyor.



Ahmet Yeşiltepe bu hafta “Zaman Yolcusu – Uzaklar” da Güney Kore’nin başarı öyküsünü anlatıyor.



Ahmet Yeşiltepe’nin hazırlayıp sunduğu “Zaman Yolcusu” 23 Kasım Cumartesi gecesi saat 23:10’da NTV’de...