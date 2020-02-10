Güney Kore'ye kaçan Kuzey Koreli eski diplomat genel seçimlerde aday olmaya hazırlanıyor

Yonhap ajansının haberine göre, LKP'nin seçime katılacak adayları belirleyen kurulunun başkanı Kim Hyong-o, 2016'da Güney Kore'ye iltica eden Kuzey Koreli eski diplomat Thae Yong Ho'nun, Seul seçim bölgesindeki bir yarış için partiye katıldığını belirtti.



Kim, Thae'nin, hayatını özgürlük için riske atan, barış için vizyon sunabilen ve Güney Kore'nin tutumunu halka duyuran bir kişi olduğunu dile getirdi.



Kim Hyong-o, Thae'nin cesaret ve kararının, sadece Kuzey Koreli sığınmacılara değil, aynı zamanda Kuzey ve Güney Kore'de "gerçek birleşme" isteyen herkese ümit vereceği değerlendirmesinde bulundu.



Kuzey Kore'nin Londra Büyükelçiliğinde büyükelçi yardımcısı olarak görev yapan Thae Yong-ho, 2016'nın ağustos ayında eşi ve iki oğluyla Güney Kore'ye kaçmıştı. Eski diplomat, Kuzey Kore'nin gerçeklerini anlatarak kendisini ülkesindeki vatandaşları kurtarmaya adadığını söylemişti.



Güney Kore'ye, son 20 yılda yaklaşık 33 bin Kuzey Korelinin kaçtığı ifade ediliyor.

