Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için referanduma gidiyor

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın Rusya’ya katılım için 17 Temmuz’da referandum yapılacağı açıklandı.

Haberler - NTV Haber 15.05.2022 - 12:47

Güney Osetya, Rusya'ya katılmak için referanduma gidiyor

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Açıklamaya göre, sözde Devlet Başkanı Anatoliy Bibilov, Güney Osetya'nın 'ya katılmasıyla ilgili referandumun 17 Temmuz'da yapılması için kararname imzaladı.

Güney Osetya'daki sözde devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu 9 Mayıs'ta yapılmış, iktidardaki Anatoliy Bibilov ile muhalefetteki "Nikhas" partisinin lideri Alan Gagloyev'in katıldığı seçimlerde Gagloyev seçilmişti.

Gagloyev görevi 21 Mayıs'ta devralacak. Rusya ile arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

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