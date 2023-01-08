Güney Sudan Devlet Başkanı altını ıslattı: Görüntüyü yayınlayan gazeteciler gözaltında

Güney Sudan'da altını ıslatan devlet başkanının görüntülerini yayınlayan gazeteciler gözaltına alındı.

CPJ’den yapılan yazılı açıklamada, “3 Ocak Salı günü Ulusal Güvenlik Servisi görevlileri, devlet tarafından yönetilen Güney Sudan Ulusal Kanalı’ndan (SSBC) 6 gazeteciyi gözaltına aldı. Gazeteciler, Aralık ayında sosyal medyada geniş çapta yer bulan ve ülke devlet başkanının altını ıslattığı bir görüntüyü sızdırdıkları iddiasıyla soruşturma altında. SSBC o görüntüleri yayınlamadı” denildi.

“DERHAL SERBEST BIRAKILMALILAR”



CPJ Afrika Temsilcisi Muthoki Mumo, gözaltındaki gazetecilerin derhal serbest bırakılması gerektiğini ifade ederek, “Yetkililer bu 6 SSBC çalışanını koşulsuz olarak serbest bırakmalı ve daha fazla yıldırma veya tutuklama tehdidi olmadan çalışabilmelerini sağlamalıdır” ifadelerini kullandı.