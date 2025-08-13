Güney Sudan, İsrail basınındaki "Gazze" iddialarını yalanladı

Güney Sudan, Gazze'deki Filistinlilerin Güney Sudan'a yerleştirilmesi için İsrail ile görüşmeler yürüttüğü yönündeki İsrail basınında yer alan haberleri yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Güney Sudan'ın "'deki Filistin vatandaşlarının Güney Sudan'a yerleştirilmesi konusunda ile görüşmeler yürüttüğünü iddia eden son medya haberlerini kesin bir dille yalanladığı" belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail basınında yer alan iddiaların "temelsiz olduğu ve Güney Sudan hükümetinin resmi pozisyonunu veya politikasını yansıtmadığı" vurgulandı.

Açıklamada, medya kuruluşları, "gereken özeni göstermeye ve paylaşmadan önce haberleri resmi kaynaklarla teyit etmeye" çağrıldı.

