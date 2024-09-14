Güney Sudan'da hazırlıklar tamamlanamadı: Seçim 2026'ya ertelendi

Güney Sudan'da "hazırlıkların tamamlanmaması" gerekçesiyle bu yıl yapılması planlanan seçimlerin 2 yıl ertelendiği bildirildi.

Güney Sudan'da hazırlıklar tamamlanamadı: Seçim 2026'ya ertelendi

Güney 'da bu yapılması planan seçimler 2 yıl ertelendi.

Cumhurbaşkanlığı Ulusal Güvenlik Danışmanı Tut Gatluak, basına yaptığı açıklamada, bu yıl planlanan seçimlerin Aralık 2026'da yapılacağı bilgisini paylaştı.

Nüfus sayımının yapılamaması, kalıcı bir anayasa taslağı hazırlanamaması ve siyasi partilerin kaydının tamamlanamaması gibi gerekçelerle seçimlerin bu yıl yapılamayacağını belirten Gatluak, aralık ayında yapılması planlanan seçimlerin iki yıl ertelediğini söyledi.

İKİNCİ KEZ ERTELENDİ 

İç savaş sonrası Güney Sudan'da ikinci kez seçimler ertelenmiş oldu.

2011 yılında bağımsızlığını kazanan ülkede 2018 yılında geçiş hükümeti kurularak 2022'de seçim yapılması planlanmış ancak başarılı olunamamıştı.

Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada, seçimlerin bu yıl yapılacağını duyurmuştu.

 2011'DE BAĞIMSIZ OLDU 

Sudan'dan bağımsızlığını elde ettiği 2011'den bu yana Mayardit tarafından yönetilen Güney Sudan, iç savaştan ötürü hem ekonomik hem de siyasi krizin içine sürüklendi.

Güney Sudan, Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.

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