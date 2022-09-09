Güney'den Kuzey Kore'ye teklif: Aileleri görüştürelim

Güney Kore 1950-1953'teki Kore Savaşı yüzünden ayrı düşen ailelerin bir araya gelmesi için Kuzey Kore'ye teklif yaptı.

Güney Kore Birleşme Bakanı Kwon Young-se yaptığı açıklamada, Pyongyang'ın görüşme tarihi, yeri ve formatına dair tercihlerini dikkate alacaklarını söyledi.



Olumlu yanıt beklediklerini söyleyen Kwon, kararın hızlıca verilmesini talep etti.



2018'DEN BERİ GÖRÜŞÜLMÜYOR



Kore'nin iki tarafında da "Şükran Bayramı" diye bilinen Chuseok Bayramı kutlanıyor. Bu yıl 10 Eylül'e denk gelen bayramda önceki senelerde, savaşın ardından birbirinden ayrılan aileler toplanıp görüşebiliyor ve hasret giderebiliyordu.



Ancak Seul ve Pyongyang arasındaki tansiyonun yükselmesiyle bu toplanmalar 2018'dan beri yapılmıyor.



Kuzey Kore'deki yakınlarıyla görüşmek isteyen 133 bin 650 kişi başvurdu



Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'deki yakınlarıyla görüşmek isteyen 133 bin 650 kişinin kendilerine başvurduğunu ve bunların yaklaşık yüzde 70'nin yaşamını yitirdiğini açıkladı.



Kwon, "İki taraftaki yetkililerin, ayrı kalmış aileler meselesi de dahil olmak üzere insani konularda samimi bir tartışma için mümkün olan en kısa sürede şahsen bir araya geleceğini umuyoruz" diye konuştu.



NÜKLEER CAYDIRICILIĞI ARTIRMAK İÇİN ABD'YLE GÖRÜŞMELER BAŞLANDI



Öte yandan tekliften birkaç saat sonra Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'ye karşı nükleer caydırıcılığı artırmak için ABD'yle görüşmelere başlandığını duyurdu. Görüşme başlıklıları arasında nükleer şemsiye bilinen düzenleme de var. Anlaşma kapsamında ABD, nükleer silahı olmayan Seul'ü korumak için kendi nükleer silahlarını kullanmayı taahhüt ediyor.



Güney Kore Ulusal Birleşme Enstitüsü'nden analist Hong Min, Pyongyang'ın teklif ve caydırıcılık hamlesini iki yüzlülük olarak görebileceğini söyledi.



Kyung Nam Üniversitesi'nden akademisyen Lim Eul-chul ise Kuzey Kore'nin teklifi kabul etme ihtimalinin düşük olduğunu savundu.