Güneydoğu Asya'nın en büyük siber suç şebekesine operasyon

Myanmar ordusu, Tayland sınırındaki Myawaddy kasabası yakınlarında bulunan ve Güneydoğu Asya’nın en büyük çevrimiçi dolandırıcılık merkezi olarak tanınan KK Park’ın kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.



Tesis, uzun süredir insan kaçakçılığı ve Çinli organize suç şebekeleriyle anılıyor ve yıllardır milyarlarca dolarlık bir çevrimiçi dolandırıcılık ağının merkezi olarak biliniyordu.



ŞEBEKE ELON MUSK'IN STARLINK'İNDEN FAYDALANIYORDU



BBC'nin haberine göre askeri yönetim, bölgedeki toprakları yeniden ele geçirmeyi hedefleyen kapsamlı askeri harekât dahilinde KK Park’ın “temizlendiğini” duyurdu.



Askeri yetkililer, operasyon sırasında 2 binden fazla kişinin kurtarıldığını ve Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX tarafından üretilen 30 Starlink uydu terminaline el konulduğunu bildirdi.



Bu teknolojinin, Tayland-Myanmar sınırında faaliyet gösteren dolandırıcılık şebekeleri tarafından yaygın olarak kullanıldığı biliniyor.



Son beş yılda KK Park, geniş çaplı çevrimiçi dolandırıcılık, kara para aklama ve zorla çalıştırma faaliyetlerinin üssü olarak ün kazanmıştı.



Aralarında Afrika ülkelerinden gelenlerin de bulunduğu binlerce kişi, yüksek maaşlı iş vaadiyle buraya çekildikten sonra zorla alıkonuluyordu.



Kaçmayı başaranlar, kendilerine verilen görevleri yerine getiremeyenlerin uzun mesailer, dayak ve işkenceye maruz bırakıldığını anlattı.



MYANMAR YÖNETİMİNDEN PEKİN'E MESAJ



Askeri yönetime enformasyon bakanlığı, KK Park’ın yasa dışı biçimde işgal edilmesinden Karen Ulusal Birliği’ni (KNU) ve ona bağlı halk savunma güçlerini sorumlu tuttu.



Myanmar’da 2021’deki askeri darbenin ardından ordu güçlerine karşı savaşan KNU, ülkenin doğusundaki geniş bir bölgeyi kontrol ediyor.



Ordu, uzun süredir dolandırıcılık sektöründeki yasa dışı faaliyetlere göz yummakla suçlanıyor.



Pekin yönetimi, daha önce Myanmar ve Tayland hükümetlerine, sınır bölgelerinde Çinli suç örgütleri tarafından işletilen dolandırıcılık ağlarını dağıtma çağrısı yapmıştı.



Bu yılın başlarında Tayland makamlarının sınır bölgelerine enerji ve yakıt ikmalini kesmesinin ardından, binlerce Çin vatandaşı benzer dolandırıcılık merkezlerinden tahliye edilerek ülkelerine geri gönderilmişti.



ŞEBEKENİN BAŞINDA ÇİNLİ GANGSTER "KIRIM DİŞ" VAR



KK Park, 2020 yılında KNU ile Hong Kong merkezli Huanya International şirketi arasında yapılan bir kira sözleşmesiyle kurulmuştu.



Araştırmacılar, Huanya şirketini Çinli gangster Wan Kuok Koi’ye (namı diğer “Kırık Diş”) bağlıyor. Wan Kuok Koi’nin, sınır boyunca faaliyet gösteren çeşitli suç ağlarıyla ilişkili olduğu biliniyor.



Askeri yönetim tesisin tamamını ele geçirdiklerini bildirse de, BBC’ye konuşan kaynaklar dolandırıcılık faaliyetlerinin KK Park’ın bazı bölümlerinde hâlâ devam ettiğini bildirdi.



Kaynaklar, ordunun devasa kompleksin yalnızca bir kısmını kontrol altına almış olabileceğini öne sürdü.



NEDENİ SEÇİM HAZIRLIĞI MI?



Bunun yanı sıra bazı kaynaklar, Pekin’in Myanmar ordusuna Çin’de yargılanmak üzere iadesini talep ettiği vatandaşlarının bir listesini ilettiğini ve bunun da operasyonu tetikleyen etkenlerden biri olabileceğini belirtti.



Ordu, son haftalarda direniş güçlerine karşı yürüttüğü çatışmalarda yeniden mevzi kazanmaya başladı.



Myanmar yönetimi, aralık ayında yapılması planlanan ulusal seçimler için ülkenin belirli bölgelerinde istikrar sağlamayı hedefliyor.



Fakat ülke genelinde geniş alanlar hâlen silahlı grupların kontrolünde bulunuyor ve muhalefet, seçim planını gayri meşru olarak nitelendiriyor.



SINIRDA 30'DAN FAZLA DOLANDIRICILIK MERKEZİ FAALİYETTE



KK Park’ın ötesinde, Tayland-Myanmar sınırında ordu yanlısı Karen milislerinin koruması altında en az 30 benzer dolandırıcılık tesisinin daha faaliyette olduğu tahmin ediliyor.



Bu gruplar, askeri yönetimin yakın zamanda silahlı grupların kontrolündeki bölgelere yönelik başlattığı karşı saldırılarda kilit bir rol oynadı.



Öte yandan, Japonya tarafından finanse edilen ve bir dönem Karen eyaletinde barış umudunun sembolü sayılan Lay Kay Kaw kasabasının askeri yönetimin eline geçmesi, KNU açısından stratejik olarak daha ciddi bir kayıp olarak görülüyor.



Bununla birlikte KK Park üzerindeki kısmi hâkimiyet, Myanmar yönetimi için hem Çin’e verilmiş sembolik bir mesaj hem de sınır bölgesindeki yasa dışı ağlar üzerindeki kontrolünü yeniden tesis etme çabası anlamına geliyor.