Güneydoğu Asya’yı sel vurdu: Can kaybı 460’ı aştı

En büyük tahribat Endonezya’nın Sumatra adasında yaşandı. Ada genelinde en az 303 kişi hayatını kaybetti, 279 kişi kayıp. Sadece Kuzey Sumatra’da cumartesi günü 31 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Batı Sumatra’da can kaybı 61, kayıp sayısı 90 olarak açıklandı. Aceh bölgesinde ise en az 35 kişi öldü.

Yaşanan doğal afetler nedeniyle yaklaşık 80 bin kişi tahliye edildi, üç ilde hala yüzlerce kişi mahsur durumda. Bölgeye 3.500’den fazla polis ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Yağışı azaltmak için Batı Sumatra’da bulut tohumlama çalışmalarına başlandı.

TAYLAND'DA 1.4 MİLYON HANE ETKİLENDİ

Tayland’da sel felaketinden 3,8 milyon kişi etkilendi. Güneydeki Songkhla eyaletinde su seviyesi 3 metreye kadar yükseldi; ülke genelindeki can kaybı 162’ye çıktı.

Hat Yai kentinde morgun kapasitesi dolduğu için hastaneler cenazeleri soğutuculu kamyonlara taşımak zorunda kaldı.

Başbakan Anutin Charnvirakul bölgeyi ziyaret ederek hükümetin kriz yönetimindeki eksiklikleri için halka özür diledi ve temizliğin iki hafta içinde tamamlanacağını söyledi. Sel mağduru ailelere 2 milyon bahta (yaklaşık 62 bin dolar) kadar tazminat ödeneceği açıklandı.

Kentte yağmalama vakalarının da yaşandığı, bazı işletmelerin büyük maddi zarar gördüğü bildirildi.