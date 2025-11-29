Güneydoğu Asya’yı sel vurdu: Can kaybı 460’ı aştı
29.11.2025 19:39
Ramazan Erkin Öncan
Güneydoğu Asya’yı etkisi altına alan şiddetli muson yağmurları, Endonezya, Tayland ve Malezya’da büyük bir yıkıma yol açtı. Hafta boyunca süren yağışlar yüzünden meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 460’ı geçti.
En büyük tahribat Endonezya’nın Sumatra adasında yaşandı. Ada genelinde en az 303 kişi hayatını kaybetti, 279 kişi kayıp. Sadece Kuzey Sumatra’da cumartesi günü 31 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Batı Sumatra’da can kaybı 61, kayıp sayısı 90 olarak açıklandı. Aceh bölgesinde ise en az 35 kişi öldü.
Yaşanan doğal afetler nedeniyle yaklaşık 80 bin kişi tahliye edildi, üç ilde hala yüzlerce kişi mahsur durumda. Bölgeye 3.500’den fazla polis ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Yağışı azaltmak için Batı Sumatra’da bulut tohumlama çalışmalarına başlandı.
TAYLAND'DA 1.4 MİLYON HANE ETKİLENDİ
Tayland’da sel felaketinden 3,8 milyon kişi etkilendi. Güneydeki Songkhla eyaletinde su seviyesi 3 metreye kadar yükseldi; ülke genelindeki can kaybı 162’ye çıktı.
Hat Yai kentinde morgun kapasitesi dolduğu için hastaneler cenazeleri soğutuculu kamyonlara taşımak zorunda kaldı.
Başbakan Anutin Charnvirakul bölgeyi ziyaret ederek hükümetin kriz yönetimindeki eksiklikleri için halka özür diledi ve temizliğin iki hafta içinde tamamlanacağını söyledi. Sel mağduru ailelere 2 milyon bahta (yaklaşık 62 bin dolar) kadar tazminat ödeneceği açıklandı.
Kentte yağmalama vakalarının da yaşandığı, bazı işletmelerin büyük maddi zarar gördüğü bildirildi.
Endonezya’nın Sumatra adası genelinde 303 kişi hayatını kaybetti.
MALEZYA'DA CAN KAYIPLARI
Malezya’nın Perlis eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde iki kişi hayatını kaybetti.
300 YILIN EN BÜYÜK YAĞIŞI
Uzmanlar, afetin etkisini artıranın mevsimsel muson yağmurlarına ek olarak bölgedeki tropik fırtına olduğunu belirtiyor. Tayland’ın Hat Yai kentine geçen cuma günü 335 mm yağış düştü — bu, son 300 yılın en yüksek tek günlük yağış miktarı olarak kaydedildi.
Bilim insanları, iklim değişikliğinin yağış düzenlerini bozduğunu, muson döneminin süresini ve şiddetini artırarak daha yoğun yağışlar, ani seller ve güçlü rüzgârlar getirdiğini vurguluyor. Felaket bölgelerinde arama-kurtarma ve temizlik çalışmaları sürüyor.