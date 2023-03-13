Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Tiflis'teki gösterileri 'provokasyon' olarak niteledi

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, İmedi TV'de katıldığı programda, son dönemde ülkesinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.



Gürcistan Parlamentosunda 7 Mart'ta ön onayını alan ve gösterilere neden olan "yabancı ajan yasa tasarısı" hakkında konuşan Garibaşvili, Tiflis'teki gösterilerin “şiddet eylemi” olduğunu ifade etti.



Söz konusu tasarının, parlamentoda 10 Mart'ta düzenlenen olağanüstü oturumda resmi şekilde geri çekildiğini hatırlatan Garibaşvili, böylece ülkeye karşı planlanan provokasyon girişimlerin önlendiğini belirtti.



Garibaşvili, yasa tasarısı karşıtı gösterileri sırasında başta ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi olmak üzere bazı muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarınca şiddet eylemlerinin düzenlendiğini dile getirdi.



Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin kurucusu olduğu ana muhalefet partisi ve onu destekleyen "güçleri", ülkede kaos yaratarak Rusya'ya karşı "ikinci cephe" açmaya çalışmakla suçlayan Garibaşvili, "Gürcü Hayali (iktidardaki parti) hükümeti iktidarda olduğu sürece burada ikinci bir cephenin açılmasına izin vermeyeceğiz. Bu, söz konusu bile olamaz." dedi.



Garibaşvili, Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov'u da önceden yaptığı açıklamalarına göre Gürcistan'da "ikinci cephenin" açılmasını istemekle suçlayarak, "Bugün Gürcistan'da bir savaş olduğunu düşünelim. Şimdi detaya girmek istemiyorum ama burada ne olacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Güzel ülkemiz poligona dönecek. Bu, bir abartı değil gerçek bir tehdit. Herkesin bunu iyice anlamasını istiyorum." diye konuştu.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yaptığı açıklamasıyla Tiflis gösterilerini desteklemesini, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko'nun gösterilere görüntülü mesajıyla hitap etmesini Gürcistan'ın iç işlerine karışmak olarak değerlendirdiğini aktaran Garibaşvili, "Önce kendinize ve ülkenize bakın, biz ülkemize bakacağız." dedi.



"3. DÜNYA SAVAŞI TEHDİDİ GERİ DÖNDÜ"



Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili son gelişmelere de değinen Garibaşvili, "3. Dünya Savaşı tehlikesinin ortaya çıktığını" belirtti.



Garibaşvili, "Durum çok ağır. Bugün tüm dünya, Ukrayna'daki savaşın içine girmiş durumda, Rusya ve Batı çok büyük bir çatışmayla karşı karşıya. '3. Dünya Savaşı' tehdidi ve nükleer savaş söylemleri fiilen geri döndü." değerlendirmesinde bulundu.



Garibaşvili, insani yardımların gönderilmesinde ve Ukrayna'yı destekleyen uluslararası kararlarda aktif olarak yer aldıklarını vurguladı. Garibaşvili, Gürcistan'da bulunan Ukrayna vatandaşlarına da ellerinden geldiği kadar yardım sağladıklarını kaydetti.

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