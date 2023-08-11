Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Ülkemizin toprak bütünlüğünü tutarlı adımlarla sağlamalıyız

Başbakan Garibaşvili, Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de yaşanan Güney Osetya Savaşı'nın 15. yıl dönümü dolayısıyla Güney Osetya işgal hattına yakın Şindisi köyünü ziyaret etti.



Köyde, 15 yıl önce yaşanan şiddetli çatışmalarda hayatını kaybeden Gürcü askerlerin adına yapılan bir anıtın açılışına katılan Garibaşvili, köy sakinleri ile de bir araya geldi.



"ASIL AMACIMIZ ÜLKENİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN YENİDEN SAĞLAMASIDIR"

Garibaşvili, Şindisi ziyaretinde yaptığı konuşmada, 2008'deki savaş sırasında dönenim Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'yi "korkakça" hareketler yapmakla suçladı.



Ülkesinin iki tarihi bölgesi, Abhazya ile Güney Osetya'nın Rus işgali altında olduğunu belirten Garibaşvili şu ifadeleri kullandı:

