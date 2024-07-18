Gürcistan Cumhurbaşkanı, "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasasının iptalini istedi

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkesinde aylar boyunca protestolara neden olan ve kendisinin de karşı çıktığı "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasasının askıya alınması ve iptal edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne dilekçe sundu.

Gürcistan Cumhurbaşkanı, "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasasının iptalini istedi

Anayasa Mahkemesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasası karşıtı dilekçesinin mahkemeye sunulduğu belirtildi.

Dilekçeyi görüşmek amacıyla mahkemede ne zaman oturum düzenleneceği bilgisi verilmedi.

Zurabişvili, "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasasının ülkesinin Avrupa ile entegrasyonuna karşı olduğunu savunuyor ve bunun anayasaya uygun olmadığını belirtiyordu.

GÖSTERİLERE YOL AÇAN TARTIŞMALI YASA

"Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasa tasarısının nisanda Gürcistan Meclisine sunulmasının ardından ülkede gösteriler başlamıştı.

Yasal düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını, aksi halde para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin nisanda sunduğu ve parlamentoda 14 Mayıs'ta yapılan oylamada kabul edilen yasa, 18 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından veto edilmişti.

Yasanın 28 Mayıs'ta yapılan oylamada 4'e karşı 84 oyla tekrar kabul edilmesiyle Zurabişvili'nin vetosu aşılmıştı.

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