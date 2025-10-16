Gürcistan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen’e para cezası verdi

Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, bu hafta başında AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) dönem başkanı sıfatıyla Tiflis’te bulunuyordu. Finlandiya bu yıl AGİT’e başkanlık ediyor; ayrıca teşkilatın temellerinin atıldığı 1975 Helsinki Nihai Senedi’nin 50. yılı da kutlanıyor.



Bakan Valtonen, parlamento binası önündeki miting alanını ziyaret ederek özgür seçimler ve ifade özgürlüğü vurgusu yapan kısa bir video çekmişti. Ardından Gürcü hükümeti, Valtonen ile yapılacak resmi görüşmenin iptal edildiğini duyurdu. Ancak Helsinki, iptalin “program çakışmasından” kaynaklandığını açıkladı.



Valtonen, daha sonra Gürcü Başbakan İrakli Kobakhidze’ye sosyal medya platformu X üzerinden yanıt vererek onu Finlandiya’ya davet etti:



“Gürcistan’ın geleceğini sadece Gürcü halkı belirleyebilir. Bunun için ifade özgürlüğü ve adil seçimler şarttır. AGİT Başkanı olarak sizi Finlandiya’ya davet ediyorum; özgür basınla buluşabilir ve dilediğiniz gösteriyi izleyebilirsiniz.”

"AVRUPA SESSİZ KALMAMALI"

Gürcistan’ın eski Cumhurbaşkanı Salome Zourabişvili ise, Valtonen’e verilen cezayı sert bir dille eleştirerek şunları öyledi:



“Bu karar, dünyaya verilen bir mesajdır: Gürcü Kabusu (hükümet partisi Gürcü Rüyası) diplomatları sindiriyor, vatandaşları susturuyor ve Avrupa ilkelerini terk ediyor. Özgürlük saldırı altında; Avrupa buna sessiz kalmamalı."

GÜRCİSTAN'DA PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Son haftalarda Tiflis’teki hükümet karşıtı gösteriler yeniden tırmanmış durumda. Beş muhalefet lideri “hükümeti devirmeye teşebbüs” suçlamasıyla yargılanıyor. Geçen yıl ise Avrupa yanlısı protestolara katılan 700 kamu görevlisi işten çıkarılmıştı.