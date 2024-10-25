Gürcistan sandığa gidiyor: Moskova seçimi etkileyecek mi?

Güney Kafkasya ülkesi Gürcistan yarın sandığa gidiyor.

Parlamento seçimleri, Rusya'ya giderek daha fazla yakınlaştığı düşünülen bir hükümet ile Batı ile entegrasyonu savunan bir muhalefeti karşı karşıya getirecek.

Moskova, seçimleri etkilediği iddialarını reddediyor. Kremlin bugün yaptığı açıklamada, "Hiçbir şekilde seçimleri etkilemeye çalışmıyoruz. Batı, Gürcistan'ın bileğini bükmeye çalışıyor" dedi.

İktidar partisi Gürcü Rüyası, dördüncü kez göreve gelmek istiyor. Muhalefet destekçileri iktidar partisini sık sık “Rus Rüyası” olarak adlandırıyor.

Kurucusu milyarder eski başbakan Bidzina Ivanişvili'yi Gürcistan'ın büyük kuzey komşusu ve eski imparatorluk efendisine sempati beslemekle suçluyorlar.

Gürcü Rüyası partisi, “radikal muhalefet” olarak adlandırdığı kesimi, görevini kötüye kullanmaktan altı yıl hapis cezasına çarptırılan eski cumhurbaşkanı Mikail Saakaşvili'nin vekilleri olmakla ve Batılı istihbarat örgütleri tarafından desteklenmekle itham ediyor.

YABANCI AJANLAR YASASI

Gürcistan'a geçen yıl Avrupa Birliği adaylık statüsü verildi ancak Gürcistan Rüyası'nın mayıs ayında “yabancı ajanlar” yasasını kabul etmesinden bu yana ilişkiler hızla kötüleşti ve eleştirmenler bunun Moskova'ya yöneldiğinin bir işareti olduğunu söylüyor.

Tiflis'in başlıca Batılı müttefikleri, üst düzey Gürcü yetkililere yaptırım uygulayarak, on milyonlarca dolarlık yardımı geri çekerek ve Tiflis ile uzun süredir devam eden güvenlik ve savunma diyaloglarını dondurarak karşılık verdi.

Kamuoyu yoklamaları, Gürcü Rüyası'nın ülkenin en popüler partisi olmaya devam ettiğini gösteriyor, ancak oyların neredeyse yüzde 50'sini ve parlamentoda dar bir çoğunluğu kazandığı 2020'den bu yana zemin kaybetti.