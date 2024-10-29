Gürcistan'da AB yanlıları seçim sonucunu tanımıyor: Tiflis'te protesto

Gürcistan'da seçim sonrası siyasi kriz sürüyor.

Başkent Tiflis’te akşam saatlerinde Parlamento Binası’nın önünde toplanan göstericiler, iki gün önce Gürcistan’da düzenlenen parlamento seçimlerini tanımadıklarını bildirdi.



İktidardaki Rus yanlısı Gürcü Rüyası partisinin yüzde 53,93 oy alarak galip çıktığı seçim sonuçlarını kabul etmeyen Avrupa Birliği (AB) destekçisi Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve yüzde 5 seçim barajını geçen muhalefet partilerinin liderleri de burada halka hitaben konuşma yaptı.



İlk konuşmayı yapan Zurabişvili, seçim sonuçları kabul etmediklerini tekrarlayarak, 26 Ekim'deki seçimlerde "halkın sesinin çalındığını" söyledi. Seçimlerde hile yapıldığını iddia eden Zurabişvili, şimdilik bunun nasıl yapıldığını araştırmak gerektiğini kaydetti.



Seçimlerde hile yapıldığına dair elinde olası kanıtları bulunan herkesi bu bilgileri paylaşmaya davet eden Zurabişvili, "Birlikte, bizim anayasal hakkımız olan sesinizin korunmasını çok barışçıl bir şekilde savunacağız" dedi.



ABD başta olmak üzere birçok Batılı ülkenin bu seçimleri eleştirdiği veya sonuçları kabul etmediğini öne süren Zurabişvili, seçimlere "büyük bir operasyon" ile müdahale edildiğini ve bunu araştıracaklarını kaydetti.



Yüzde 5 barajını geçen muhalefet partilerine destek vermeye devam edeceğini belirten Zurabişvili, Gürcistan için AB entegrasyonun son derece önemli olduğunu, bu yönde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

