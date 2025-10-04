Gürcistan'da çatışmalar: Yabancı ajanlar tamamen etkisiz hale getirilecek

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te on binlerce kişi, hükümeti protesto etmek için sokağa çıktı. Göstericiler, başkanlık sarayına girmeye çalışınca polisle çatışmalar yaşandı. Güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı.



Protestolar, iktidardaki Gürcü Rüyası partisinin geçen yılki parlamento seçimlerinde kazandığını açıklamasının ardından patlak veren siyasi krizin son halkası. Muhalefet, seçimlerin hileli olduğunu ve hükümetin bu süreçte Avrupa Birliği’ne katılım görüşmelerini askıya aldığını söylüyor.

YEREL SEÇİMLER GERİLİMİ ARTIRDI

Aynı gün ülkede yapılan yerel seçimleri muhalefet partileri büyük ölçüde boykot etti.



Göstericiler Gürcistan ve AB bayrakları taşıyarak Tiflis merkezinde yürüdü.



Bu çağrının ardından kalabalık başkanlık sarayına yönelerek kompleksi basmaya çalıştı, ancak polis müdahalesiyle engellendi.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobahidze ise, "Başkanlık sarayını basmaya teşebbüs eden protestocular suç işledi. Gürcistan’daki yabancı ajanlar tamamen etkisiz hale getirilecek" açıklamasında bulundu.