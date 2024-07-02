Gürcistan'da eğitim uçuşu kazası: Su-25 savaş uçağının pilotu öldü

Gürcistan ordusuna ait Su-25 tipi savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu pilot yaşamını yitirdi.

Gürcistan'da eğitim uçuşu kazası: Su-25 savaş uçağının pilotu öldü

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün düzenlenen askeri tatbikat sırasında Gürcistan Savunma Kuvvetlerine ait uçaklardan birinin kaza yaptığı belirtildi.

Kaza nedeniyle bir pilotun hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Su-25 kazası sonucunda Savunma Kuvvetlerinin Havacılık ve Hava Komutanlığı pilotu Kakhaber Zurabaşvili, trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Söz konusu olayın nedenlerinin belirlenmesi amacıyla bakanlığın ilgili birimlerince detaylı inceleme yapılıyor."

Açıklamada, kaza sonucu ölen pilotun ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Gürcistan basınındaki haberlere göre, , Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesine bağlı Bolnisi belediyesinde meydana geldi.

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