Gürcistan'da Kavelaşvili 613 mahkumu affetti

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ortodoksların Epifani Bayramı dolayısıyla ülke genelinde toplam 613 mahkum için af kararnamesi imzaladığını duyurdu.



Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, affedilen kişilere, ailelerine dönme ve topluma yeniden uyum sağlama fırsatı verildiğini kaydetti.



1971'de Gürcistan'ın Bolnisi kentinde doğan Kavelaşvili, futbol kariyeriyle tanındı. Forvet olarak görev yapan Kavelaşvili, 1992-2002 arası Gürcistan Milli Takımında forma giydi, 46 maçta 9 gol attı. Dinamo Tiflis, Manchester City, Grasshoppers ve Zürih gibi takımlarda oynadı.



Siyaset kariyerine 2016 yılında Gürcistan Parlamentosu'na seçilerek başlayan Kavelaşvili, 2022'de Halkın Gücü Partisi'ni kurmuştur. 29 Aralık 2024'te Gürcistan'ın 6. Cumhurbaşkanı seçildi.