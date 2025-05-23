Gürcistan’da muhalefet lideri hakkında tutuklama kararı

Gürcistan’da geçen yıl yapılan seçimde sandıktan ikinci çıkan muhalefetteki Değişim için Koalisyon'un lideri Zurab Japaridze hakkında meclise saygısızlık iddiasıyla tutuklu yargılama kararı verildi.



Gürcistan’ın Interpress haber ajansının haberine göre, Japaridze’nin ne kadar süreyle hapishanede kalacağı netlik kazanmadı. Japaridze, tutuklu eski devlet başkanı Mihail Saakaşvili’nin döneminde işlendiği iddia edilen suçlarla ilgili meclis soruşturma komisyonuna katılmayı reddetmişti. Meclise saygısızlık etmekle suçlanan siyasetçi, hapse atılmamasını sağlayacak kefaleti ödemeyi de reddetti.



ADLİYE DIŞINDA PROTESTOLAR VARDI



Gürcistan’da muhalefet, söz konusu soruşturmanın iktidardaki Gürcü Hayali Partisi’nin “gayri meşru propagandası” olduğunu savunuyor. Japaridze, geçen seneden bu yana başta başkent Tiflis olmak üzere ülke çapında düzenlenen hükümet karşıtı protestoların da önde gelen isimlerinden biriydi.



Siyasetçi hakkındaki karar alındığında, adliyenin önünde Japaridze’nin destekçilerinin protesto gösterisi ve polisin yoğun güvenlik önlemleri vardı.



Gürcü Hayali Partisi’nin kurucusu, eski başbakan ve milyoner Bidzina İvanişvili ise son aylarda ülkedeki muhalefet partilerini yasaklama çağrısında bulunuyor. İvanişvili, bunun gerekçesi olarak partilerin, Saakaşvili’yle olduğunu iddia ettiği bağlantılarını gösteriyor.