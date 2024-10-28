Gürcistan'da seçim krizi: Amerika ve Avrupa Birliği'nden soruşturma çağrısı

Gürcistan'da parlamento seçimleri sonrası siyasi kriz baş gösterdi.

Rus yanlısı Gürcü Rüyası'nın yüzde 54 oy ile kazandığı seçim sonuçlarını, AB yanlısı muhalefet kabul etmiyor.

Neredeyse tüm sandıkların sayıldığı ifade edilirken sonuçlar, Avrupa ile ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen Batı yanlısı muhalefet için ağır bir darbe oldu. Batı karşıtı söylemi ve Rusya'ya yakınlığıyla bilinen iktidardaki Gürcü Rüyası partisi, haziran ayında "yabancı etki ajanı" tasarısını yasalaştırmıştı.

Seçim komisyonu, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin sert şekilde eleştirdiği iktidar partisi Gürcü Rüyası'nın oyların yaklaşık yüzde 54'ünü aldığını, muhalefetin ise sonuca itiraz ettiğini ve seçim gözlemcilerinin önemli ihlaller tespit ettiklerini açıkladı.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün yaptığı açıklamada Amerika'nın gözlemcilerin kapsamlı bir soruşturma yapılması yönündeki çağrılarına katıldığını ifade etti ve "Gürcistan'ın siyasi liderlerine hukukun üstünlüğüne saygı gösterme, temel özgürlükleri baltalayan mevzuatı yürürlükten kaldırma ve seçim sürecindeki eksiklikleri birlikte ele alma çağrısında bulunuyoruz" dedi.



Avrupa Birliği de seçimde iddia edilen usulsüzlüklere ilişkin hızlı ve şeffaf bir soruşturma yapılması konusunda Gürcistan'a çağrıda bulundu.



Avrupa Komisyonu, AB'nin dış politikadan sorumlu en üst düzeydeki yetkilisi Josep Borrell ile yaptığı ortak açıklamada, "AB, Gürcistan vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerine zarar veren ve AB'nin kuruluş değer ve ilkelerine ters düşen her türlü mevzuatın yürürlükten kaldırılması gerektiğini hatırlatıyor" diye belirtti.

