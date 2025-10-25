Gürcistan'da uranyum kaçakçılığı: Üç Çin vatandaşı gözaltında

Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, ülkede yasa dışı yollardan uranyum elde etmeye çalışan Çin vatandaşlarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Devlet Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Lasha Maghradze, düzenlediği basın toplantısında, başkent Tiflis'te gerçekleştirilen operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamada, şüphelilerin bir suç örgütü üyesi oldukları belirtildi. Maghradze, şüphelilerin radyoaktif maddeyi Tiflis'te 400 bin dolar karşılığında yasa dışı olarak temin etmeyi ve ardından Rusya üzerinden Çin'e kaçak yolla taşımayı planladıklarını aktardı. Gürcistanlı yetkili, "Devlet Güvenlik Servisi'nin Karşı İstihbarat ve Özel Operasyonlar Daireleri çalışanları tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 2 kilogram uranyumu yasa dışı olarak satın almaya teşebbüs ettikleri sırada 3 Çin vatandaşı gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.



"ÇİN'DEN DİĞER ÜYELER İLE KOORDİNASYON İÇİNDEYDİLER"



Açıklamada ayrıca, Gürcistan'da yasa dışı olarak bulunan Çin vatandaşlarından birinin, uranyum satın almakla ilgilenen uzmanları ülkeye getirdiği ve şüphelilerin ülke genelinde nükleer madde arayışına girdiği belirtildi. Maghradze, söz konusu faaliyetin Çin'deki diğer suç örgütü üyeleri tarafından koordine edildiğini aktarırken, şüphelilerin kimliklerinin, yasa dışı faaliyetin detaylarına ilişkin görüşmeler sırasında elde edilen bilgilerle tespit edildiğini ifade etti.

Açıklamada, gelişmeler üzerine güvenlik güçlerinin harekete geçirildiği belirtilirken, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin Tiflis ve Batum'daki geçici ikamet yerlerinde aramalar yapıldığı kaydedildi.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Maghradze ayrıca, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Soruşturma, Ceza Kanunu'nun 230. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yürütülüyor. Bu madde, kişilerin 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını öngörüyor" dedi.