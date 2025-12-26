Gürcistan'da yeni "turizm yasası". Ülkeye giren herkesten sağlık sigortası istenecek

Gürcistan, 1 Ocak 2026’dan itibaren ülkeye giriş yapacak tüm yabancı ziyaretçiler için sağlık sigortasını zorunlu hale getiriyor. Yeni uygulama; turistik, ticari ya da transit amaçlı seyahat eden yabancı uyruklu kişilerin tamamını kapsıyor.

Sigortanın ayrıca, Gürcistan’a giriş tarihinden çıkış tarihine kadar geçerli olması gerekiyor. Zorunlu sigortanın asgari teminat tutarı 30 bin Gürcistan Larisi olarak belirlendi.



Sigorta poliçesi, Gürcistanlı ya da yabancı sigorta şirketleri tarafından düzenlenebilecek ve Gürcüce veya İngilizce dillerinde, dijital ya da basılı formatta ibraz edilebilecek.

HANGİ BİLGİLER İSTENİYOR?

Sigorta belgesinde, sigorta sözleşmesinin tarafları, sigortanın geçerli olduğu coğrafi alan, sigortanın konusu, teminatın başlangıç ve bitiş tarihleri, kapsanan riskler, teminat tutarları (limitler), sigorta primi, ödeme şartları ve yerinin yazılı olması istenecek.

Söz konusu düzenleme, Gürcistan’ın “Turizm Yasası” kapsamında hayata geçiriliyor. “Gürcistan’ı ziyaret eden turistler için zorunlu sağlık ve kaza sigortasına ilişkin kural ve şartlar” başlıklı hükümet kararı, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.